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14:24 (мск), источник: Sport24

Жириновский: Кокорин и Мамаев сидят в тюрьме, а Гулиев отделался штрафом. Как такое выходит?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и Аяза Гулиева рассказал об избирательном правосудии в России.

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«Сегодня в Госдуме отчитывается Генеральный прокурор России. Один из главных вопросов к его ведомству — почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Да, сейчас у нас заключенных меньше, чем было в советский период, но все равно больше, чем было в царской России!

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Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы? Запирать за решеткой нужно только убийц, насильников, наркоторговцев, крупных мошенников и воров, остальным назначать наказания не связанные с лишением свободы. Например, мы предлагаем вернуть такой вид наказания как ссылка. Это и не лишение свободы в полном смысле, и в тоже время серьезное ограничение, потому что человек вынужден уехать из города, оторваться от привычной жизни.

Почему у нас есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия? Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! А другой футболист — Аяз Гуляев из «Спартака» — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тыс рублей. Как такое выходит?" — написал Жириновский в телеграме.

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