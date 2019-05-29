Жириновский: Кокорин и Мамаев сидят в тюрьме, а Гулиев отделался штрафом. Как такое выходит?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и Аяза Гулиева рассказал об избирательном правосудии в России.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и Аяза Гулиева рассказал об избирательном правосудии в России.
«Сегодня в Госдуме отчитывается Генеральный прокурор России. Один из главных вопросов к его ведомству — почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Да, сейчас у нас заключенных меньше, чем было в советский период, но все равно больше, чем было в царской России!
Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы? Запирать за решеткой нужно только убийц, насильников, наркоторговцев, крупных мошенников и воров, остальным назначать наказания не связанные с лишением свободы. Например, мы предлагаем вернуть такой вид наказания как ссылка. Это и не лишение свободы в полном смысле, и в тоже время серьезное ограничение, потому что человек вынужден уехать из города, оторваться от привычной жизни.
Почему у нас есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия? Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку,