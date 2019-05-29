ФСИН поможет Кокорину в реабилитации в случае рекомендации врачей «Зенита»

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На вопрос о самочувствии Кокорина, Меркачева ответила, что на ее взгляд, в бытовом плане, нога футболиста в нормальном состоянии. «При нас он играл в настольный теннис, он стоял. Я спросила, хромает ли он. Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести», — рассказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом она указала, что одно дело, когда нога не болит у простых людей, для спортсменов все обстоит иначе. «Спортсмены же по-другому оценивают работоспособность своей ноги, суставов, мышц. Речь как раз шла о том, что Кокорину нужна реабилитация. Кстати, во ФСИН России подтвердили, что дадут ему беговую дорожку, что обеспечат его и другими средствами, если спортивные врачи “Зенита” составят письменную соответствующую рекомендацию», — сказала Меркачева.

При этом она затруднилась ответить, кто будет оплачивать покупку беговой дорожки для Кокорина. Также Меркачева отметила, что футболист платит за каждое посещение спортзала в СИЗО.