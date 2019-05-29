Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Сборные
30.05
Турция
Греция
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, если все же будут этапированы в колонию, могут поработать там тренерами, занимаясь с несовершеннолетними заключенными, сообщила в среду замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — рассказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Читайте также
ФСИН поможет Кокорину в реабилитации в случае рекомендации врачей «Зенита»

При этом она отметила, что ФСИН заявила сразу, что готова предоставить футболистам место в хозотряде, «они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных».

Меркачева рассказала, что в последний раз сотрудники ОНК были у футболистов уже после вынесения приговора. «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан», — заметила правозащитница.

При этом Меркачева в ответ на вопрос, был ли Кокорин раньше высокомерным, сказала, что такое «проскальзывало» в общении. «Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, все рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе», — рассказал Меркачева, отметив, что в последний раз с Кокориным состоялась хорошая беседа.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы как защитой всех четырех фигурантов, так и прокуратурой.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые громкие скандалы с участием сборной России по хоккею
'Руки-базуки': российская теннисистка произвела фурор на 'Ролан Гаррос'
Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла наезжавшая на Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Давид Луис ударил Игуаина в лицо перед финалом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь