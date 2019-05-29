Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

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«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — рассказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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При этом она отметила, что ФСИН заявила сразу, что готова предоставить футболистам место в хозотряде, «они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных».

Меркачева рассказала, что в последний раз сотрудники ОНК были у футболистов уже после вынесения приговора. «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан», — заметила правозащитница.

При этом Меркачева в ответ на вопрос, был ли Кокорин раньше высокомерным, сказала, что такое «проскальзывало» в общении. «Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, все рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе», — рассказал Меркачева, отметив, что в последний раз с Кокориным состоялась хорошая беседа.