Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — рассказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
При этом она отметила, что ФСИН заявила сразу, что готова предоставить футболистам место в хозотряде, «они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных».
Меркачева рассказала, что в последний раз сотрудники ОНК были у футболистов уже после вынесения приговора. «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан», — заметила правозащитница.
При этом Меркачева в ответ на вопрос, был ли Кокорин раньше высокомерным, сказала, что такое «проскальзывало» в общении. «Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, все рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе», — рассказал Меркачева, отметив, что в последний раз с Кокориным состоялась хорошая беседа.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы как защитой всех четырех фигурантов, так и прокуратурой.