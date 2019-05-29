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17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» проведет предсезонные сборы в Белоруссии и Турции

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов» в ходе подготовки к новому сезону проведет учебно-тренировочные сборы в Белоруссии и Турции, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» начнет подготовку к сезону 8 июня. Первый сбор пройдет на территории спортивной базы, расположенной в 30 километрах от Минска. Сбор, в ходе которого должны состояться три контрольных матча, продлится до 20 июня.

Второй сбор команда проведет в турецком Картепе с 23 июня по 5 июля, где в рамках товарищеского турнира сыграет ряд матчей с различными спарринг-партнерами.

«Тамбов» по итогам сезона-2018/19 выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и обеспечил себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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