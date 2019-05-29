«Тамбов» проведет предсезонные сборы в Белоруссии и Турции

Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» начнет подготовку к сезону 8 июня. Первый сбор пройдет на территории спортивной базы, расположенной в 30 километрах от Минска. Сбор, в ходе которого должны состояться три контрольных матча, продлится до 20 июня.

Второй сбор команда проведет в турецком Картепе с 23 июня по 5 июля, где в рамках товарищеского турнира сыграет ряд матчей с различными спарринг-партнерами.