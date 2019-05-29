Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Сборные
30.05
Турция
Греция
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
18:12 (мск), источник: Газета.Ру

Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола

Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским «Локомотивом». По информации СМИ, у игрока имелись предложения от других клубов, но он принял решение покончить с футболом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Игорь Денисов принял сенсационное решение повесить бутсы на гвоздь. В 35-летнем возрасте один из самых скандальных и известных на своей позиции российских игроков уходит из мира большого футбола. Причем о завершении профессиональной карьеры объявил не сам Денисов, а агентская компания, которая представляет его интересы.

«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своем решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать, равно как и сам Денисов. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — приводит сообщение компании «Чемпионат».

Читайте также
Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру

Подтвердил уход Денисова и его агент, спортивный юрист Михаил Прокопец.

Последним клубом хавбека стал московский «Локомотив», который накануне объявил о досрочном расторжении контракта с футболистом. Его соглашение было рассчитано до конца сезона-2019/20, однако стороны приняли обоюдное решение расстаться за год до истечения срока, а клуб, по информации «Спорт-Экспресс», заплатил игроку €500 тысяч в качестве неустойки.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы “Локомотива”. Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе пресс-служба клуба.

Сам же Денисов, комментируя расставание с «железнодорожниками», выразил благодарность руководству красно-зеленых, болельщикам команды, а также главному тренеру «Локо» Юрию Семину, к которому, по словам игрока, он относится с большим уважением.

«Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой», — заявил Денисов.

Причиной ухода футболиста из «Локомотива» могло стать его недовольство малым количеством игрового времени в последние месяцы. В последний раз Денисов появлялся на поле в начале апреля в кубковом матче с «Ростовом», после чего перестал попадать в заявку на игры.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что хавбек систематически не появляется на тренировках, что в свою очередь породило слухи о его возможном конфликте с тренерским штабом команды и Семиным в частности. Однако ни Денисов, ни Семин, ни остальные представители «Локомотива» этого не подтвердили. Напротив, главный тренер красно-зеленых заявил, что игрок болен, и потому находится на больничном. Эту же информацию подтвердил и Прокопец.

Читайте также
7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова

Впрочем, стороны все-таки пришли к решению о прекращении сотрудничества.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть “Локомотив” — это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — цитирует РИА «Новости» Юрия Семина, отметившего, что Денисову стоит продолжить карьеру, и он сможет помочь нескольким российским клубам.

Что касается дальнейшего будущего 35-летнего полузащитника, то, по данным «Чемпионата», у него имелось предложение от «Сочи», оформившего выход в Российскую премьер-лигу на следующий сезон, хотя представители клуба эту информацию не подтвердили. Несмотря на это, Денисов все-таки не стал искать варианты с продолжением карьеры.

В составе московского «Локомотива» Игорь Денисов провел в общей сложности три сезона, став с «железнодорожниками» чемпионом страны и выиграв два Кубка России.

Большую же часть своей карьеры он провел в петербургском «Зените», где и начал первые шаги в профессиональном футболе. За 12 лет, проведенных в Санкт-Петербурге, Денисов трижды завоевывал золотые медали российского первенства, а также помог сине-бело-голубым выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В 2013 году из-за разногласий с руководством «Зенита» о продлении контракта, когда футболист хотел существенных улучшений условий, он родной клуб покинул и перешел в махачкалинский «Анжи».

Однако в составе «Орлов» Денисов провел меньше двух месяцев и, вступив в конфликт с несколькими игроками команды, перешел в московское «Динамо». В стане бело-голубых хавбек сразу стал лидером, а впоследствии получил капитанскую повязку. Но спустя некоторое время вновь стал фигурантом скандала.

Читайте также
Денисов: Наши пути расходятся, но время в «Локо» буду вспоминать с теплотой

Так, Денисов поругался с тогдашним наставником «Динамо» Станиславом Черчесовым, который ныне возглавляет сборную России.

В частности, он был недоволен решениями главного тренера и публично высказывал ему свое несогласие о формировании состава на матчи. За это Черчесов принял решение сослать игрока в «дубль», а клуб выступил с официальным объявлением о том, что тот выставлен на трансфер за нарушение дисциплины.

Позднее, когда Черчесов возглавил сборную России и составлял заявку на чемпионат мира — 2018, в СМИ активно шли разговоры о возможном приглашении Денисова в состав команды, однако этого не произошло. Отмечается, что конфликт между тренером и футболистом до сих пор не улажен. Подробности его, кстати, раскрыл сам Денисов накануне мундиаля в России. По его словам, инцидент произошел после матча 20-го тура РПЛ сезона-2014/15, когда «Динамо» принимало «Зенит». На ту встречу, как утверждал Денисов, он вышел с травмой и играл с помощью уколов с обезболивающими препаратами.

«В это время Юсупов подписал контракт с “Зенитом”. Но в тот момент он был лучшим в “Динамо”, просто лучшим. Он набрал такую форму, что я говорил ему: “Юс, оставайся в “Динамо”, ты тут будешь процветать”. Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле — а Юсупов остается на скамейке. Проходит игра, мы проигрываем 0:1 — и все, отпускаем “Зенит” вперед. В раздевалке я сказал: “Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?”. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: “Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю”», — приводит слова Денисова Sports.ru.

Также полузащитник подчеркнул, что по итогам этого эпизода «Динамо» оштрафовало его в общей сумме на 21 млн рублей — за грубость в адрес тренера и влияние на определение состава. Однако, по словам футболиста, он подал на руководство клуба в суд и выиграл его.

Интересно, что после ухода Черчесова из «Динамо» Денисов был возвращен в основной состав команды. Правда, под руководством Андрея Кобелева он поиграл недолго и в ноябре 2015 года вновь был отстранен от тренировок с бело-голубыми, которые по итогам сезона-2015/16 впервые в своей истории выбыли из высшего дивизиона.

Читайте также
Почему ушел Денисов и что будет дальше?

Кроме того, в период с 2008 по 2016 годы Денисов вызывался в главную сборную России, а когда национальную команду возглавлял Фабио Капелло и вовсе стал ее капитаном. Всего в составе сборной он провел 54 матча, результативными действиями не отметившись. Интересно, что Денисов мог дебютировать за команду своей страны еще раньше и даже выступить на чемпионате Европы — 2008, когда Россия завоевала бронзовые медали.

Однако от этой возможности отказался сам.

Как утверждал тогдашний наставник сборной России Гус Хиддинк, он не включил полузащитника в расширенную заявку команды по просьбе «Зенита», который тогда боролся за Кубок УЕФА. Уже после триумфа петербуржцев ассистент Хиддинка Александр Бородюк обратился к Денисову с предложением войти в расположение сборной, на что тот ответил отказом.

Андрей Сенченко

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Муж Кудрявцевой высказался о причастности жены к скандалу в Австрии
Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла наезжавшая на Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Ефимова показала фото без купальника
Давид Луис ударил Игуаина в лицо перед финалом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь