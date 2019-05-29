Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Игорь Денисов принял сенсационное решение повесить бутсы на гвоздь. В 35-летнем возрасте один из самых скандальных и известных на своей позиции российских игроков уходит из мира большого футбола. Причем о завершении профессиональной карьеры объявил не сам Денисов, а агентская компания, которая представляет его интересы.

«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своем решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать, равно как и сам Денисов. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — приводит сообщение компании «Чемпионат».

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Подтвердил уход Денисова и его агент, спортивный юрист Михаил Прокопец.

Последним клубом хавбека стал московский «Локомотив», который накануне объявил о досрочном расторжении контракта с футболистом. Его соглашение было рассчитано до конца сезона-2019/20, однако стороны приняли обоюдное решение расстаться за год до истечения срока, а клуб, по информации «Спорт-Экспресс», заплатил игроку €500 тысяч в качестве неустойки.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы “Локомотива”. Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе пресс-служба клуба.

Сам же Денисов, комментируя расставание с «железнодорожниками», выразил благодарность руководству красно-зеленых, болельщикам команды, а также главному тренеру «Локо» Юрию Семину, к которому, по словам игрока, он относится с большим уважением.

«Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой», — заявил Денисов.

Причиной ухода футболиста из «Локомотива» могло стать его недовольство малым количеством игрового времени в последние месяцы. В последний раз Денисов появлялся на поле в начале апреля в кубковом матче с «Ростовом», после чего перестал попадать в заявку на игры.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что хавбек систематически не появляется на тренировках, что в свою очередь породило слухи о его возможном конфликте с тренерским штабом команды и Семиным в частности. Однако ни Денисов, ни Семин, ни остальные представители «Локомотива» этого не подтвердили. Напротив, главный тренер красно-зеленых заявил, что игрок болен, и потому находится на больничном. Эту же информацию подтвердил и Прокопец.

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Впрочем, стороны все-таки пришли к решению о прекращении сотрудничества.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть “Локомотив” — это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — цитирует РИА «Новости» Юрия Семина, отметившего, что Денисову стоит продолжить карьеру, и он сможет помочь нескольким российским клубам.

Что касается дальнейшего будущего 35-летнего полузащитника, то, по данным «Чемпионата», у него имелось предложение от «Сочи», оформившего выход в Российскую премьер-лигу на следующий сезон, хотя представители клуба эту информацию не подтвердили. Несмотря на это, Денисов все-таки не стал искать варианты с продолжением карьеры.

В составе московского «Локомотива» Игорь Денисов провел в общей сложности три сезона, став с «железнодорожниками» чемпионом страны и выиграв два Кубка России.

Большую же часть своей карьеры он провел в петербургском «Зените», где и начал первые шаги в профессиональном футболе. За 12 лет, проведенных в Санкт-Петербурге, Денисов трижды завоевывал золотые медали российского первенства, а также помог сине-бело-голубым выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В 2013 году из-за разногласий с руководством «Зенита» о продлении контракта, когда футболист хотел существенных улучшений условий, он родной клуб покинул и перешел в махачкалинский «Анжи».

Однако в составе «Орлов» Денисов провел меньше двух месяцев и, вступив в конфликт с несколькими игроками команды, перешел в московское «Динамо». В стане бело-голубых хавбек сразу стал лидером, а впоследствии получил капитанскую повязку. Но спустя некоторое время вновь стал фигурантом скандала.

Так, Денисов поругался с тогдашним наставником «Динамо» Станиславом Черчесовым, который ныне возглавляет сборную России.

В частности, он был недоволен решениями главного тренера и публично высказывал ему свое несогласие о формировании состава на матчи. За это Черчесов принял решение сослать игрока в «дубль», а клуб выступил с официальным объявлением о том, что тот выставлен на трансфер за нарушение дисциплины.

Позднее, когда Черчесов возглавил сборную России и составлял заявку на чемпионат мира — 2018, в СМИ активно шли разговоры о возможном приглашении Денисова в состав команды, однако этого не произошло. Отмечается, что конфликт между тренером и футболистом до сих пор не улажен. Подробности его, кстати, раскрыл сам Денисов накануне мундиаля в России. По его словам, инцидент произошел после матча 20-го тура РПЛ сезона-2014/15, когда «Динамо» принимало «Зенит». На ту встречу, как утверждал Денисов, он вышел с травмой и играл с помощью уколов с обезболивающими препаратами.

«В это время Юсупов подписал контракт с “Зенитом”. Но в тот момент он был лучшим в “Динамо”, просто лучшим. Он набрал такую форму, что я говорил ему: “Юс, оставайся в “Динамо”, ты тут будешь процветать”. Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле — а Юсупов остается на скамейке. Проходит игра, мы проигрываем 0:1 — и все, отпускаем “Зенит” вперед. В раздевалке я сказал: “Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?”. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: “Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю”», — приводит слова Денисова Sports.ru.

Также полузащитник подчеркнул, что по итогам этого эпизода «Динамо» оштрафовало его в общей сумме на 21 млн рублей — за грубость в адрес тренера и влияние на определение состава. Однако, по словам футболиста, он подал на руководство клуба в суд и выиграл его.

Интересно, что после ухода Черчесова из «Динамо» Денисов был возвращен в основной состав команды. Правда, под руководством Андрея Кобелева он поиграл недолго и в ноябре 2015 года вновь был отстранен от тренировок с бело-голубыми, которые по итогам сезона-2015/16 впервые в своей истории выбыли из высшего дивизиона.

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Кроме того, в период с 2008 по 2016 годы Денисов вызывался в главную сборную России, а когда национальную команду возглавлял Фабио Капелло и вовсе стал ее капитаном. Всего в составе сборной он провел 54 матча, результативными действиями не отметившись. Интересно, что Денисов мог дебютировать за команду своей страны еще раньше и даже выступить на чемпионате Европы — 2008, когда Россия завоевала бронзовые медали.

Однако от этой возможности отказался сам.

Как утверждал тогдашний наставник сборной России Гус Хиддинк, он не включил полузащитника в расширенную заявку команды по просьбе «Зенита», который тогда боролся за Кубок УЕФА. Уже после триумфа петербуржцев ассистент Хиддинка Александр Бородюк обратился к Денисову с предложением войти в расположение сборной, на что тот ответил отказом.