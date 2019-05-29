Широков: Завершивший карьеру Денисов был идеальным футболистом

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что 35-летний Денисов завершил карьеру футболиста.

«Денисов — игрок самого высокого уровня, — сказал Широков. — Он амбициозен, поэтому и заиграл. Способен ли он был продолжать играть на уровне премьер-лиги? Это ему решать».

Также бывший футболист сказал, что не готов рассуждать о том, было ли решение Денисова поспешным. «Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным», — добавил бывший одноклубник Денисова.

«У нас [с Денисовым] все матчи были яркими, но финал Кубка УЕФА, где он забил победный мяч (в 2008 году “Зенит” обыграл шотландский “Рейнджерс” со счетом 2:0 — прим. ТАСС), должен запомниться», — резюмировал он.