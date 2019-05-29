Широков: Завершивший карьеру Денисов был идеальным футболистом

В среду стало известно, что 35-летний Денисов завершил карьеру футболиста.
«Денисов — игрок самого высокого уровня, — сказал Широков. — Он амбициозен, поэтому и заиграл. Способен ли он был продолжать играть на уровне премьер-лиги? Это ему решать».
Также бывший футболист сказал, что не готов рассуждать о том, было ли решение Денисова поспешным. «Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным», — добавил бывший одноклубник Денисова.
«У нас [с Денисовым] все матчи были яркими, но финал Кубка УЕФА, где он забил победный мяч (в 2008 году “Зенит” обыграл шотландский “Рейнджерс” со счетом 2:0 — прим. ТАСС), должен запомниться», — резюмировал он.
Широков и Денисов вместе выступали за «Зенит» с 2008 по 2013 год. Помимо петербургского клуба, полузащитник выступал за махачкалинский «Анжи», а также московские «Динамо» и «Локомотив». В общей сложности он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России, дважды — Суперкубок России. В 2008 году он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.