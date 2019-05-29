Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Сборные
30.05
Турция
Греция
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
18:42 (мск), источник: ТАСС

Широков: Завершивший карьеру Денисов был идеальным футболистом

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов был идеальным и надежным игроком. Такое мнение ТАСС высказал его бывший партнер по петербургскому «Зениту» и сборной России Роман Широков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что 35-летний Денисов завершил карьеру футболиста.

«Денисов — игрок самого высокого уровня, — сказал Широков. — Он амбициозен, поэтому и заиграл. Способен ли он был продолжать играть на уровне премьер-лиги? Это ему решать».

Также бывший футболист сказал, что не готов рассуждать о том, было ли решение Денисова поспешным. «Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным», — добавил бывший одноклубник Денисова.

«У нас [с Денисовым] все матчи были яркими, но финал Кубка УЕФА, где он забил победный мяч (в 2008 году “Зенит” обыграл шотландский “Рейнджерс” со счетом 2:0 — прим. ТАСС), должен запомниться», — резюмировал он.

Широков и Денисов вместе выступали за «Зенит» с 2008 по 2013 год. Помимо петербургского клуба, полузащитник выступал за махачкалинский «Анжи», а также московские «Динамо» и «Локомотив». В общей сложности он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России, дважды — Суперкубок России. В 2008 году он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла наезжавшая на Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Давид Луис ударил Игуаина в лицо перед финалом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь