Прядкин: Новый сезон РПЛ все клубы могут начать с системой VAR

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас с VAR ситуация такая, что 6 июня мы окончательно решим, с каким подрядчиком идем, — сказал он. — Уже принято решение о реализации этой программы с первого тура, но внедрять постепенно, по мере готовности. Если подрядчик сможет обеспечить, то есть вероятность, что чемпионат все клубы начнут с системой VAR».

В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR полуфиналов и финала Олимп — Кубка России, а также стыковых матчей за выход в РПЛ. В каждой из четырех полуфинальных встреч Кубка России технология применялась, в финале турнира судьи не прибегали к ее использованию.

Как сообщил ТАСС в среду глава проекта по внедрению VAR Леонид Калошин, Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил РФС использовать эту технологию в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Первые игры состоятся 30 мая, ответные — 2 июня, в этих встречах самарские «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с томской «Томью».