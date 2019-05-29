Вопрос использования VAR на Суперкубке России будет поднят 6 июня

Источник: РИА "Новости"

«Мы эту тему не поднимали еще. Если матч, как и планируется, пройдет на новом стадионе “Динамо”, я пока не могу сказать. 6 июня будет общее собрание, и я этот вопрос подниму — надо ли нам на один матч ставить эту систему или нет», — сказал Прядкин.

В матче за суперкубок 6 июля на стадионе в Петровском парке встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Локомотив».

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Кубка России начиная со стадии ½ финала. Также с применением этой технологии пройдут стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.