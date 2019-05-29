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19:28 (мск), источник: ТАСС

Вопрос использования VAR на Суперкубке России будет поднят 6 июня

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на общем собрании лиги 6 июня поднимет вопрос использования видеоассистента рефери (VAR) в матче за Суперкубок России. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы эту тему не поднимали еще. Если матч, как и планируется, пройдет на новом стадионе “Динамо”, я пока не могу сказать. 6 июня будет общее собрание, и я этот вопрос подниму — надо ли нам на один матч ставить эту систему или нет», — сказал Прядкин.

В матче за суперкубок 6 июля на стадионе в Петровском парке встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Локомотив».

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Кубка России начиная со стадии ½ финала. Также с применением этой технологии пройдут стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, Лиге чемпионов.

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