Вопрос использования VAR на Суперкубке России будет поднят 6 июня
БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской
БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской
«Мы эту тему не поднимали еще. Если матч, как и планируется, пройдет на новом стадионе “Динамо”, я пока не могу сказать. 6 июня будет общее собрание, и я этот вопрос подниму — надо ли нам на один матч ставить эту систему или нет», — сказал Прядкин.
В матче за суперкубок 6 июля на стадионе в Петровском парке встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Локомотив».
Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Кубка России начиная со стадии ½ финала. Также с применением этой технологии пройдут стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.
Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, Лиге чемпионов.