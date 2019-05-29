Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
29 мая, источник: Газета.Ру

Наставник зэков: Кокорину нашли работу в колонии

Александр Кокорин и Павел Мамаев рискуют отправиться в колонию, не дождавшись сокращения срока заключения. На зоне, по мнению замглавы Общественной наблюдательной комиссии, футболисты могут начать тренерскую карьеру.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

20 мая адвокаты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали апелляции на приговор Пресненского суда Москвы, признавшего футболистов виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Читайте также
ФСИН поможет Кокорину в реабилитации в случае рекомендации врачей «Зенита»

Обоим игрокам, а также еще двум фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому — назначили реальные сроки. Так, форвард «Зенита» приговорен к лишению свободы на год и шесть месяцев в колонии общего режима, а Мамаев — на год и пять месяцев колонии. Однако на момент рассмотрения апелляций защиты осужденные будут находиться под стражей не в колонии, а в Бутырском следственном изоляторе, куда были доставлены еще в октябре прошлого года. Согласно законодательству, один день, проведенный в СИЗО, засчитывается как полтора дня колонии. Соответственно Мамаев будет освобожден из-под стражи в ноябре этого года, а Кокорин — в декабре. Однако осужденные рассчитывают добиться сокращения срока наказания и таким образом после рассмотрения апелляций в случае положительного исхода выйти на свободу, не дожидаясь отправки в колонию. В противном случае футболистам все-таки придется отбыть часть наказания на зоне, при этом они будут иметь право подать прошение об Условно-досрочном освобождении.

По словам замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, Кокорину и Мамаеву, чья профессиональная карьера под угрозой, могут найти применение своим футбольным навыкам и в общении с заключенными в колонии.

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Думаю, они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных», — сказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Особенно это примечательно, учитывая отказ Кокорина и Мамаева от возможности отбыть весь оставшийся срок наказания в СИЗО, где, по мнению адвокатов футболистов, осужденные не смогут найти себе применения.

Интересно, что футбольная карьера Александра и Павла под стражей развивается уже не первый день. Так, полузащитник «Краснодара», желая сохранить спортивную форму, добился разрешения от сотрудников «Бутырки» провести несколько футбольных матчей с другими заключенными на территории СИЗО. Первая игра прошла 14 февраля и стала достоянием общественности.

На матч были аккредитованы несколько журналистов, ставшие свидетелями исторического события. Та игра прошла в формате шесть на шесть, два тайма по 20 минут. Мамаев сыграл по тайму за обе команды и забил в общей сумме семь мячей. Кокорин же в матче участия не принял.

Читайте также
Жириновский: Кокорин и Мамаев сидят в тюрьме, а Гулиев отделался штрафом. Как такое выходит?

Александра до сих пор беспокоят боли в ноге вследствие травмы, полученной еще в прошлогоднем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг». Тогда форварду «Зенита» диагностировали повреждение крестообразных связок колена. Вернулся на поле Кокорин только в конце сентября, а уже 10 октября загремел в СИЗО.

В момент пребывания за решеткой футболист неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и ноги, а его адвокаты утверждали, что дальнейшее пребывание заключенного в «Бутырке» может повлечь печальные последствия вплоть до инвалидности. В конечном итога сторона Кокорина добилась разрешения на визит к футболисту в камеру клубного врача «Зенита», который осмотрел Александра и выписал медработникам СИЗО рекомендации по лечению обвиняемого.

Как утверждает замглавы ОНК, ФСИН России выразила готовность обеспечить Кокорина необходимыми препаратами и средствами для его скорейшей реабилитации.

«При нас он играл в настольный теннис, он стоял. Я спросила, хромает ли он. Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести. Спортсмены же по-другому оценивают работоспособность своей ноги, суставов, мышц. Речь как раз шла о том, что Кокорину нужна реабилитация. Кстати, во ФСИН России подтвердили, что дадут ему беговую дорожку, что обеспечат его и другими средствами», — заявила Меркачева, подчеркнув, что для этого необходимо получить соответствующую рекомендацию от врачей «Зенита».

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были уличены в организации драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.

Тогда группа избила водителя Виталия Соловчука, а после устроила потасовку в одном из кафе, в ходе которой пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Все четверо были позднее арестованы, а 8 мая Пресненский суд Москвы осудил их по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»).

Семен Андреев

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Муж Кудрявцевой высказался о причастности жены к скандалу в Австрии
Первый трофей в карьере Сарри! Эмери остался без Лиги чемпионов
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла критиковавшая Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Футболист «Локомотива» не сыграет за сборную России из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь