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12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Урала» проведут предсезонный сбор в Словении

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» проведут предсезонный сбор в Словении, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Команда выйдет из отпуска 11 июня, на следующий день у игроков начнутся тренировки. Сбор в Словении стартует 17 июня, в Екатеринбург «Урал» вернется 6 июля.

Первый тур Российской премьер-лиги сезона-2019/20 запланирован на 14 июля. В минувшем сезоне «Урал» занял 10-е место в чемпионате страны.

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