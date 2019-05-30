Футболисты «Урала» проведут предсезонный сбор в Словении
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» проведут предсезонный сбор в Словении, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» проведут предсезонный сбор в Словении, сообщается на официальном сайте клуба.
Команда выйдет из отпуска 11 июня, на следующий день у игроков начнутся тренировки. Сбор в Словении стартует 17 июня, в Екатеринбург «Урал» вернется 6 июля.
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