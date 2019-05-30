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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости/Прайм. ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо», следует из отчета группы по МСФО.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В апреле группа приобрела 99,9961% обычных акций ФК “Динамо” за 1 рубль», — говорится в отчетности.

О том, что ВТБ получил контрольный пакет акций «Динамо» сообщалось еще в конце апреля, но размер пакета тогда не раскрывался. Совет директоров футбольного клуба возглавляет первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

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