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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.

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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода, он получит комиссионные.

Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач. Сине-бело-голубые по итогам розыгрыша завоевали чемпионство.

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