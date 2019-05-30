Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую
Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода, он получит комиссионные.
Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской