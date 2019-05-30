Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Бразильский защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, проведя в составе команды из Махачкалы 28 матчей и забив пять мячей.

«Мне очень жаль этот клуб. Скорее всего, он исчезнет, но я желаю, чтобы “Анжи” поскорее вернулся. Я хотел бы помочь этому клубу, но о финансовой поддержке речи идти не может», — сказал Карлос.