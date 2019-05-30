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14:19 (мск), источник: ТАСС

Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК «Анжи»

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Бывший капитан российского футбольного клуба «Анжи», трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского «Реала» Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку команде из Махачкалы, которая после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) рискует лишиться профессионального статуса. Об этом 46-летний бразилец рассказал в разговоре с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"

Бразильский защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, проведя в составе команды из Махачкалы 28 матчей и забив пять мячей.

«Мне очень жаль этот клуб. Скорее всего, он исчезнет, но я желаю, чтобы “Анжи” поскорее вернулся. Я хотел бы помочь этому клубу, но о финансовой поддержке речи идти не может», — сказал Карлос.

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы. В завершившемся 26 мая чемпионате России «Анжи» занял 15-е место и вылетел в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе российского футбола. По словам генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова, команда хочет пройти лицензирование для участия в чемпионате Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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