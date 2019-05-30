Российская премьер-лига стала шестой в Европе по доходу в сезоне-2017/18

Источник: РИА "Новости"

По данным исследования, в сезоне-2017/18 РПЛ заработала €813 млн. При составлении общей суммы учитывались выручка от продажи билетов на стадионы, доходы от продажи прав на телевизионные трансляции, доходы от спонсорских соглашений, а также другие коммерческие услуги.

Отмечается, что доходы от продажи прав на трансляции по сравнению с сезоном-2016/17 в РПЛ выросли на 33% и составили €112 млн (13,8% от общей суммы), доходы от продажи билетов возросли в два раза (в сезоне-2018/19 средняя посещаемость возросла на 2 846 человек) и достигли €52 млн (6,4%). Наибольшую часть выручки российские клубы получили от спонсорских соглашений — €497 млн (61,1%), сумма иных статей доходов составила €152 млн (18,7%). Эти показатели позволили РПЛ выйти на шестое место, опередив чемпионат Турции (€713 млн).