Артем Дзюба — о вариантах в Англии и царском предложении из Китая

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Зенита» Артем Дзюба​ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал в том числе и о вариантах продолжения карьеры, которые могут возникнуть в летнее трансферное окно.

— Поговорим о вашем будущем. Уже дали агентам авторизацию на ведение переговоров? — вопрос Дзюбе.

— У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами — компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель — смотрим на Англию.

— Был какой-то вариант зимой?

— Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона — нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.

Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» — одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой — рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня…

— Было царское предложение оттуда прошлым летом.

— Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели. (Сергей Егоров).