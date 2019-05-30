«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

В сезоне 2018/19 «Вулверхэмптон» занял 7-е место в английской премьер-лиге. Благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии, «волки» пробились в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.