«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе
По информации «СЭ», нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон».
По информации «СЭ», нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон».
Ранее стало известно, что трансфером 30-летнего россиянина будет заниматься известный агент Жорже Мендеш.
В сезоне 2018/19 «Вулверхэмптон» занял 7-е место в английской
Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.