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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

По информации «СЭ», нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон».

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Ранее стало известно, что трансфером 30-летнего россиянина будет заниматься известный агент Жорже Мендеш.

В сезоне 2018/19 «Вулверхэмптон» занял 7-е место в английской премьер-лиге. Благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии, «волки» пробились в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.

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