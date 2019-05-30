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15:45 (мск), источник: Sport24

Семак: В случае Кокорина наказание неадекватное. У самого в юности были потасовочки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что руководство продлит контракт с находящимся за решеткой нападающим Александром Кокориным, отметив, что сам в юности участвовал в потасовках.

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Источник: Sport24

«Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное.

Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег.

Были в юности потасовочки. Серьезных не припомню, без поножовщины, — цитирует Семака «Фонтанка».

Напомним, что Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. С октября прошлого года все четверо находятся в СИЗО «Бутырка».

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