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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» опубликовал график подготовки к новому сезону

«Спартак» в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону. За время предсезонки красно-белые проведут контрольный матч против «Сочи», а также сыграют с ЦСКА, «Ростовом» и «Краснодаром» в рамках турнира в Австрии.

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— 14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование, — говорится в сообщении. — С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком РПЛ — ФК «Сочи». Встреча пройдет на тренировочном поле около «Открытие Арены».

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24 июня красно-белые отправятся на сбор в Австрию, в рамках которого примут участие в турнире, который пройдет в местечке Пеллау на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».

После матча с краснодарцами «Спартак» вернется в Москву и продолжит готовиться к старту сезона в РПЛ, который намечен на середину июля.

Напомним, «Спартак» занял 5-е место в премьер-лиге-2018/19 и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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