«Спартак» опубликовал график подготовки к новому сезону
«Спартак» в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону. За время предсезонки
«Спартак» в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону. За время предсезонки
— 14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование, — говорится в сообщении. — С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком РПЛ — ФК «Сочи». Встреча пройдет на тренировочном поле около «Открытие Арены».
24 июня
После матча с краснодарцами «Спартак» вернется в Москву и продолжит готовиться к старту сезона в РПЛ, который намечен на середину июля.
Напомним, «Спартак» занял 5-е место в премьер-лиге-2018/19 и сыграет в квалификации Лиги Европы.