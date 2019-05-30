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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главные герои «Зенита»: версия Михаила Боярского

Народный артист России, знаменитый болельщик петербургской команды назвал «СЭ» своих фаворитов сезона.

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Источник: Спорт-Экспресс
Герои.

Сергей Семак

— «Зенит» завершил сезон на первом месте, кого-то не выделить было бы невежливо. Чемпионство — успех команды во главе с Сергеем Семаком. Да, в составе есть мастера-индивидуалисты, но «Зенит» Семака в первую очередь замечательная команда с интересными перспективами.

Благодаря зимней работе на трансферном рынке Сергей смог исправить те недостатки, которые проглядывались в игре «Зенита» осенью. После перерыва защита команды стала действовать гораздо качественнее и интереснее, новый тренер также наладил игру в центре поля.

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Семак в первый же год работы в Петербурге добился максимального результата. Естественно, все будут ждать от него золота и в следующем сезоне, посмотрим, получится ли, но на данный момент в России нет команды лучше, чем «Зенит». Правда, жаль, что не получилось пройти дальше 1/8 финала в Лиге Европы, но можно наверстать успех в Лиге чемпионов.

Конечно, трудно было представить, что Семаку удастся сходу выиграть чемпионат. По крайней мере, я не надеялся на моментальный успех, но по ходу сезона Сергей проявлял себя как специалист все ярче и ярче. Первое за 4 года чемпионство осчастливило и его, и футболистов, и болельщиков из Санкт-Петербурга. Победителей не судят. Руки прочь от Семака!

Артем Дзюба

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Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!

— Дзюба — фаворит команды, без разговоров. Артем доказал всем, что не зря уходил в «Зенит», прошел через огромное количество трудностей, стал заслуженным лидером нашей команды и одним из главных творцов чемпионства этого сезона. В середине сезона Дзюба пережил серьезный спад в плане результативности, но сумел найти возможность приносить «Зениту» пользу и без забитых мячей. А еще он не зазвездился после успешного чемпионата мира, это тоже о многом говорит.

Сердар Азмун

Источник: РИА

— Зимний приход Азмуна вдохнул новую надежду в команду. Сердар — тот, кто может удачно взаимодействовать впереди вместе с Дзюбой, а это, бесспорно, важно. Команде зачастую чего-то не хватало впереди ввиду отсутствия Александра Кокорина. Посмотрим, в каком состоянии в «Зенит» вернется Кокорин, но отвоевать место в стартовом составе у иранского нападающего ему будет явно непросто. Впрочем, мы знаем, на что способен Саша. Хотелось бы, чтобы в следующем году команда стала чемпионом уже при его непосредственном участии.

Ярослав Ракицкий

Источник: Спорт-Экспресс

— Еще одно успешное приобретение «Зенита». Ярослав взорвал наш чемпионат своими штрафными. Видно, что он — профессионал своего дела. Мы очень соскучились по такой красоте, давно не видели голов, подобных тем, который забивал Ракицкий. Не зря он решил переехать в Россию. Пусть Ракицкого теперь не зовут в сборную, зато в «Зените» он на первом плане.

Александр Анюков

Источник: РИА

— Анюков как был великолепен десять лет назад, так и продолжает оставаться прекрасным игроком. Он никогда не был в плохой форме. Александр — настоящий козырь «Зенита». Никто не может устоять против него. Стабильность Анюкова — его визитная карточка, особенно в этом сезоне. Семак сделал ставку на опытного защитника, и Александр оправдал надежды тренера. Вообще, Анюков — невероятный профессионал, несмотря на то, что ему уже 36 лет, он продолжает упорно вкалывать на тренировках и является примером для молодых партнеров по команде.

Событие.

Матч «Краснодар» — «Зенит»

— Матч «Краснодар» — «Зенит» является хрестоматийным. Это проявление мужества и мастерства сине-бело-голубых. Стоит отдать должное, южане достойно боролись и подарили нам лучший матч года, а то и десятилетия. Какой нерв держала игра! Как все было красиво! А великолепный гол Ракицкого? А мяч Дзюбы, который в самой концовке решил исход?

Премьер-лига 2018/2019
Тур 24, 20.04.2019, 21:00

Краснодар2Зенит3

Если честно, думал, что «Краснодар» способен испортить сезон «Зениту» и отнять золотые медали, но после этой игры все вопросы были сняты. Выяснилось, что «Краснодару» до «Зенита» еще далеко.

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