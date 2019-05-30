Чем Левашов лучше Максименко? Ответ знают в «Спартаке»

Как уже сообщал «СЭ», совет директоров «Спартака» одобрил сделку по приобретению голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Трансфер 27-летнего игрока обойдется москвичам в один миллион евро. При этом клуб они собираются отдать в аренду 21-летнего Александра Максименко, который в прошлом сезоне провел за 31 официальный матч во всех турнирах.
Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников
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Сам Максименко после матча поставил лайк под постом в Инстаграме одного из объединений болельщиков «Спартака». Там было написано следующее: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате». Рядом стоял хэштег — #Максименкомыстобой.
Учитывая, скажем так, неоднозначное отношение значительной части трибун к Кононову, а также тот факт, что Максименко — свой воспитанник (пусть в «Спартаке» голкипер появился только в 15 лет) и молод, ситуация непростая.
В данной ситуации логично абстрагироваться от эмоций и сравнить игровые показатели Максименко и Левашова. Ниже — данные Instat по чемпионату России-2018/19 (лучше рассмотреть только этот турнир, поскольку, например, в еврокубках или за молодежную сборную туляк не выступал).
Хотя в данном случае цифры — скорее условность, чем
Согласно данным Instat, Левашов 13 из своих 19 голов пропустил после позиционных атак соперника. Максименко — 11 из 22, если считать еще и мяч от Владимира Рыкова, запущенный динамовцем с центра поля. Разница ощутима, показательна и довольно четко характеризует стили команд.
Никто не говорит, что Левашов — средний вратарь, а Максименко — хороший. Или наоборот. Вопрос в другом. Как Левашов станет выглядеть при футболе не от Игоря Черевченко, а в ситуации, когда на его ворота будут на скорости вылетать соперники и свободные зоны можно измерять гектарами? Ведь такие моменты в матчах «Спартака» не редкость.
Вратарь для
Плюс — сумасшедшее давление трибун и прессы, с которым сталкивается каждый, кто приходит в «Спартак». Справляться с ним — еще одна задача для Левашова. Тем более, часть публики, вероятно, будет настроена к нему, скажем так, не вполне дружелюбно, и за каждую оплошность станет грызть.
Максименко не трогали — ни после ПАОК, ни после «бабочки» от Рыкова, ни после «Оренбурга». Находились другие крайние. Левашов этой привилегии окажется лишен.
Впрочем, здесь есть и другое соображение. Если в новом сезоне «Спартак» собирается сделать ставку на Александра Селихова, то, возможно, Максименко разумнее уйти в аренду и играть постоянно, чтобы через
Дмитрий ГИРИН