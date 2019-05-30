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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чем Левашов лучше Максименко? Ответ знают в «Спартаке»

Красно-белые планируют вратарскую рокировку.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как уже сообщал «СЭ», совет директоров «Спартака» одобрил сделку по приобретению голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова. Трансфер 27-летнего игрока обойдется москвичам в один миллион евро. При этом клуб они собираются отдать в аренду 21-летнего Александра Максименко, который в прошлом сезоне провел за 31 официальный матч во всех турнирах.

Неоднозначная ситуация

Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников красно-белых — многие недовольны предстоящими трансферами. Особенно на фоне встречи заключительного, 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2), когда вся команда сыграла безобразно. Максименко допустил два роковых промаха, но при этом неоднократно выручал в сложных ситуациях.

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На пресс-конференции главный тренер «Спартака» Олег Кононов сказал следующее: «Максименко допустил две ошибки. Понятно, что это повлияло (на результат. — Прим. “СЭ”)».

Сам Максименко после матча поставил лайк под постом в Инстаграме одного из объединений болельщиков «Спартака». Там было написано следующее: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате». Рядом стоял хэштег — #Максименкомыстобой.

Учитывая, скажем так, неоднозначное отношение значительной части трибун к Кононову, а также тот факт, что Максименко — свой воспитанник (пусть в «Спартаке» голкипер появился только в 15 лет) и молод, ситуация непростая.

Что говорят цифры

В данной ситуации логично абстрагироваться от эмоций и сравнить игровые показатели Максименко и Левашова. Ниже — данные Instat по чемпионату России-2018/19 (лучше рассмотреть только этот турнир, поскольку, например, в еврокубках или за молодежную сборную туляк не выступал).

Какие-то выводы для себя каждый может сделать сам. Кто-то обратит внимание, что у Левашова больше сейвов в среднем за матч. Кто-то — что процент отраженных ударов у обоих вратарей одинаковый. Кто-то — что у Максименко выше процент точных передач и, следовательно, ногами он действует лучше.

Источник: Спорт-Экспресс

Хотя в данном случае цифры — скорее условность, чем какие-то серьезные данные, на основании которых можно делать серьезные выводы. Просто потому, что «Спартак» и «Арсенал» — все-таки клубы разного уровня, игравшие в разный футбол, пусть их и связывает фигура Кононова.

Согласно данным Instat, Левашов 13 из своих 19 голов пропустил после позиционных атак соперника. Максименко — 11 из 22, если считать еще и мяч от Владимира Рыкова, запущенный динамовцем с центра поля. Разница ощутима, показательна и довольно четко характеризует стили команд.

Особая каста

Никто не говорит, что Левашов — средний вратарь, а Максименко — хороший. Или наоборот. Вопрос в другом. Как Левашов станет выглядеть при футболе не от Игоря Черевченко, а в ситуации, когда на его ворота будут на скорости вылетать соперники и свободные зоны можно измерять гектарами? Ведь такие моменты в матчах «Спартака» не редкость.

Вратарь для топ-клуба, чья многолетняя идеология атака и красивый футбол — это особая категория. Когда, условно говоря, можно стоять без дела все 90 минут, но тут происходит пара быстрых контрвыпадов соперника, и нужно обязательно выручать. Чем, например, отличаются Марк-Андре Тер Штеген из «Барселоны» или Алиссон из «Ливерпуля», и каким в свое время был Стипе Плетикоса. Совсем не то же самое, что в клубе-середняке, где тебе 10 раз пробьют по воротам, ты 8 поймаешь, 2 совсем уж неберущихся пропустишь — и вроде как молодец.

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Плюс — сумасшедшее давление трибун и прессы, с которым сталкивается каждый, кто приходит в «Спартак». Справляться с ним — еще одна задача для Левашова. Тем более, часть публики, вероятно, будет настроена к нему, скажем так, не вполне дружелюбно, и за каждую оплошность станет грызть.

Максименко не трогали — ни после ПАОК, ни после «бабочки» от Рыкова, ни после «Оренбурга». Находились другие крайние. Левашов этой привилегии окажется лишен.

Впрочем, здесь есть и другое соображение. Если в новом сезоне «Спартак» собирается сделать ставку на Александра Селихова, то, возможно, Максименко разумнее уйти в аренду и играть постоянно, чтобы через год-два вернуться, а не сидеть на лавке, довольствуясь эпизодическими появлениями на поле. В этом случае роль запасного вполне может исполнить и Левашов — человек, судя по отзывам, спокойный, неконфликтный, и хорошо знакомый Кононову.

Дмитрий ГИРИН

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