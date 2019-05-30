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19:17 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20

ТАСС, 30 мая. «Уфа» одержала победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом переходном матче за право принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Встреча прошла в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Уфы» забитым мячом отметился Сильвестр Игбун (28-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Томи» Исмаил Эдиев (81).

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«Уфа» во второй раз участвует в переходных матчах. В предыдущий раз команда также встречалась с «Томью» и по сумме двух встреч, которые прошли в 2014 году, оказалась сильнее — 1:3, 5:1.

«Томь» в четвертый раз играет в переходных матчах, в одном случае команда обыграла своего соперника, в двух потерпела поражение.

Ответный матч пройдет в Томске 2 июня. В первенстве РПЛ «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место, набрав в 30 матчах 26 очков, «Томь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стала третьей с 64 очками после 38 игр.

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