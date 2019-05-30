«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20
ТАСС, 30 мая. «Уфа» одержала победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом переходном матче за право принять участие в Российской
ТАСС, 30 мая. «Уфа» одержала победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом переходном матче за право принять участие в Российской
В составе «Уфы» забитым мячом отметился Сильвестр Игбун (28-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Томи» Исмаил Эдиев (81).
«Томь» в четвертый раз играет в переходных матчах, в одном случае команда обыграла своего соперника, в двух потерпела поражение.
Ответный матч пройдет в Томске 2 июня. В первенстве РПЛ «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место, набрав в 30 матчах 26 очков, «Томь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стала третьей с 64 очками после 38 игр.