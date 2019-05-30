«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20

В составе «Уфы» забитым мячом отметился Сильвестр Игбун (28-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Томи» Исмаил Эдиев (81).

«Уфа» во второй раз участвует в переходных матчах. В предыдущий раз команда также встречалась с «Томью» и по сумме двух встреч, которые прошли в 2014 году, оказалась сильнее — 1:3, 5:1.