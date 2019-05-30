«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в стыковом матче за право играть в РПЛ
ТАСС, 30 мая. Самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1 обыграли «Нижний Новгород» в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской
ТАСС, 30 мая. Самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1 обыграли «Нижний Новгород» в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне в Российской
У «Крыльев Советов» мячи забили Антон Зиньковский (90+1, с пенальти) и Роман Шишкин (90+4). В составе хозяев забитым мячом отметился Даниил Фомин (23, с пенальти). Еще один мяч защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отправил в собственные ворота (65).
«Крылья Советов» в третий раз принимают участие в переходных матчах, в предыдущих случаях самарская команда один раз оказалась сильнее своего соперника и однажды проиграла, вылетев из
Ответный матч пройдет в Самаре 2 июня. «Крылья Советов» заняли 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав в 30 матчах 28 очков. «Нижний Новгород» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 62 очками после 38 игр стал четвертым.