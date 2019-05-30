«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в стыковом матче за право играть в РПЛ

У «Крыльев Советов» мячи забили Антон Зиньковский (90+1, с пенальти) и Роман Шишкин (90+4). В составе хозяев забитым мячом отметился Даниил Фомин (23, с пенальти). Еще один мяч защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отправил в собственные ворота (65).

«Крылья Советов» в третий раз принимают участие в переходных матчах, в предыдущих случаях самарская команда один раз оказалась сильнее своего соперника и однажды проиграла, вылетев из премьер-лиги. «Нижний Новгород» был основан в 2015 году, однако команда с таким же названием принимала в 2012 году участие в переходных матчах, проиграв другому нижегородскому клубу, «Волге».