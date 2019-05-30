«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе. Из-за этого 24-летний нападающий принял участие лишь в трёх играх в составе «шпор», проведя в общей сложности на поле 36 минут игрового времени. Результативными действиями за отведённое время футболист не отметился.