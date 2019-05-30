«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил
Янссен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2016 года из «АЗ Алкмара». Трансфер игрока обошёлся лондонскому клубу в € 22,1 млн. Контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость Янссена на сегодняшний день составляет € 8 млн.