Орлов считает, что Кокорин вернется на высокий уровень
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин сможет вернуться на высокий уровень.
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин сможет вернуться на высокий уровень.
— «Зенит» ждет Кокорина. Это произойдет и мы будем приветствовать его, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». — Он выйдет и докажет. Думаю, он осенью уже выйдет и сможет вернуться на высокий уровень.
Ему надо проявить волю и характер, они у него есть. Он это доказал, когда восстанавливался после «крестов». Он вышел на поле, а Маммана не вышел, хотя они примерно одновременно травмы получили.
Напомним, Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста «Зенита» к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока «быков» — к полутора годам.