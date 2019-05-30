Орлов считает, что Кокорин вернется на высокий уровень

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— «Зенит» ждет Кокорина. Это произойдет и мы будем приветствовать его, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». — Он выйдет и докажет. Думаю, он осенью уже выйдет и сможет вернуться на высокий уровень.

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Ему надо проявить волю и характер, они у него есть. Он это доказал, когда восстанавливался после «крестов». Он вышел на поле, а Маммана не вышел, хотя они примерно одновременно травмы получили.