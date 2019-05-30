Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Турция2
Греция0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов считает, что Кокорин вернется на высокий уровень

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин сможет вернуться на высокий уровень.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

— «Зенит» ждет Кокорина. Это произойдет и мы будем приветствовать его, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». — Он выйдет и докажет. Думаю, он осенью уже выйдет и сможет вернуться на высокий уровень.

Читайте также
Наставник зэковКокорину нашли работу в колонии

Ему надо проявить волю и характер, они у него есть. Он это доказал, когда восстанавливался после «крестов». Он вышел на поле, а Маммана не вышел, хотя они примерно одновременно травмы получили.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста «Зенита» к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока «быков» — к полутора годам.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород» в матче за путевку в РПЛ
«Уфа» победила «Томь» в переходном матче за право сыграть в РПЛ
Жена Овечкина обвинила журнал в выдуманном интервью мужа (фото)
«Чемпионат»: «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма»
Россиянин вышел в третий круг Roland Garros, проиграв сет 0:6
Ковальчук объяснил ужин со 160 бокалами пива на чемпионате мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь