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30 мая, источник: Спорт-Экспресс

Хохлова не устроило итоговое место «Динамо» в РПЛ-2018/19

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его не устроило итоговое место клуба в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

— Доволен ли я итогами сезона? Естественно, нет, — приводит слова Хохлова Vtbrussia.ru. — Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

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Позитивные моменты? В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

Напомним, «Динамо» стало 12-м в завершившемся чемпионате России.

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