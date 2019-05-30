Хохлова не устроило итоговое место «Динамо» в РПЛ-2018/19

Позитивные моменты? В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.