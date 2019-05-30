Хохлова не устроило итоговое место «Динамо» в РПЛ-2018/19
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его не устроило итоговое место клуба в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его не устроило итоговое место клуба в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.
— Доволен ли я итогами сезона? Естественно, нет, — приводит слова Хохлова Vtbrussia.ru. — Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.
Позитивные моменты? В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.
Напомним, «Динамо» стало 12-м в завершившемся чемпионате России.