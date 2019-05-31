Дзюба рассказал о новой встрече с Федуном. И высказался о Асхабадзе, Челоянце и Гераскине

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— Нас поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.

— Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения. Во-первых, я не злопамятный. Эти слова на его совести — думаю, он и сам уже не раз пожалел о них. Это была его инициатива — подойти и поговорить. Я бы сам не стал бы — не потому, что гордый или еще что-то, просто где я и где Федун? Я же не могу сказать — Леонид Арнольдыч, здрасьте! Может, он вообще не помнит меня?

Ну сказал и сказал однажды — я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен, мне известно, что спустя какое-то время до него дошла информация, что определенные люди — от Асхабадзе до Челоянца, что тут скрывать — делали все, чтобы мы разошлись, люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке». Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю — он хотел Мовсисяна любыми способами продлить. Была ситуация — Леонид Арнольдович сказал мне: «Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить». Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чем-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: «Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне — переподписывать». То, что Челоянц продавливал. Вот и все.

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Мы тренировались тогда, я по тестам в тройке лучших закончил, ко мне подошел Юхан Гераскин: «Можно пожать тебе руку? Я восхищен тем, как ты продолжаешь заниматься несмотря ни на что». Я ему — в смысле? А как не продолжу? Я профессионал, буду убиваться здесь каждую оставшуюся минуту. И если ухожу, то что мне — быть разобранным и мертвым, с пузом? Уже тогда для меня было много звоночков.

А потом идет игра, тайм один состав, тайм — другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали — хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал — неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается — и раз, вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю — что такое? Он мне — не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу. Ни с того ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал — все, «Зенит». Мне начали говорить — подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения — такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными.

Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» — это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник — по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск — лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя — вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.

В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли — ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время поэтому все и выигрывал.