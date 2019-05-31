Огромное интервью с Артемом Дзюбой. О золоте «Зенита», Кокорине, Федуне, Англии и Китае

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Дзюба — король сезона. Форвард «Зенита» стал лучшим и по оценкам «СЭ», и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.

Признание совпало с финалом сериала «Игры престолов», большим поклонником которого является Артем. Именно поэтому мы предложили ему фотосессию в образе Короля Севера. А уже после нее Дзюба дал большое, откровенное интервью:

о сериалах и русском кино

о ЧМ по хоккею

о BadComedian и YouTube

о «ПьянКап» «Спартака» в Катаре

о разговоре с Леонидом Федуном

о том, что Манчини — дно

о суперголах в Краснодаре

и, конечно, о том, уедет ли Артем в Англию

Финал «Игры Престолов» — позорище

— Вы смотрите «Игру престолов»?

— Конечно! И последним сезоном разочарован. Это просто позорище!

— Что не так?

— Когда идет главная драка и Арья Старк побеждает Короля Ночи — это же комедия. То же самое, если я сейчас выйду и, не тренируясь, дам люлей Энтони Джошуа. Или какой-нибудь любитель во дворе обыграет меня в футбол. Или я обыграю Федерера в теннис, или обгоню Фелпса. Это за гранью бреда — когда она из руки перекидывает в руку нож, и Король Ночи такой: «О, а так можно?», а его 12 полководцев даже не поняли, что произошло.

Или битва с ходоками. На вас идут мертвые, великаны — ну как можно отправить конницу без поддержки пехоты просто в темноту? Идиотизм.

— Почему это все так популярно?

— Всем зашло то, что сериал очень необычный. Красочный, интересные диалоги. Сам мир построен так, что ни за кого не держатся — любого могут убить в любой момент. Начинается с того, что все думают: ага, Эддард Старк — главный персонаж. Бац, его убили! Все переворачивается — сегодня ты был подонком, завтра уже за добро, и наоборот. Тот же Джейме Ланнистер — самая конченая гнида, цареубийца, подонок, ублюдок, его ненавидят все Семь королевств. А в итоге меняется, становится хорошим, за него начинаешь переживать, расстраиваться. Это круто.

Этот сериал не номер один в моем топе. Мне нравится эта тематика, когда сражаются на мечах — это более благородно. Это сейчас любой может со спины выстрелить, а раньше если ты оскорбил кого-то, он может вызвать тебя на дуэль — пойдем решим вопрос. И разговор заканчивается моментально, все болтуны и балаболы исчезают. В то время как ты — или сильный, или умный. Даже если ты коварный — ты знаешь, где открыть свой рот, а где не нужно этого делать. В нашем мире любой ботаник в интернете может оскорблять, кого хочет, и за это ему ничего не будет. Поэтому такой мир, как в «Игре престолов», «Ведьмаке» или «Викингах» мне нравится.

— Кто вы из персонажей сериала?

— Сноу, бастард, про которого потом узнают, что он племянник Дейенерис Таргариен. Он мне с самого начала нравился: был не до конца признан — и я часто так о себе думал. И даже сейчас — зимой возобновился сезон, январь-февраль-март, ты перестраиваешься, и мало кто видит, какую ты проделываешь работу, тебя все равно оскорбляют, мол сдулся, не хватает мотивации… Так же и Сноу — его выкидывают отовсюду, он везде выживает и возвращается тем, кто он есть. Поэтому я и кричал, что я — Король Севера (смеется).

— Ваш топ-3 сериалов.

— Надо брать по направлениям. Есть культовые — например, «Друзья». Что бы ни происходило, «Друзья» для меня номер один. Всегда. Еще я восхищался «Доктором Хаусом», смотрел взахлеб все сезоны. Сейчас смотрю «Хороший доктор» — тоже нравится.

Если брать ту тематику, то «Викинги» для меня стоят намного выше «Игры престолов». Это действительно крутой сериал. Кстати! Сериал «Спартак» — я его три раза смотрел, всех подсадил на него. Очень люблю.

— В команде смотрят сериалы?

— Да, многие. Но мы больше дискутируем по поводу фильмов. Вот вышла «Зеленая книга» — я восхищался, три раза в кино смотрел, наслаждался. А Юре Жиркову, например, не понравилась. Я неделю визжал ему каждый день — ну как, как?! Он второй раз пошел, и никак — мертвый, говорит. Но сама история для меня — красивая, крутая, живая.

Я с возрастом, видимо, становлюсь сентиментальным — нравится проживать историю, углубляться в нее. Так и с фильмами, и с книгами. Прочитал недавно «Шантарам» и его продолжение — я не поклонник Индии, но меня роман очень впечатлил.

— Из русских сериалов какой самый лучший?

— Хмм, «Сваты». Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых — например, через Леонида Викторовича Слуцкого — передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой — это прикольно.

— Патриотическое кино? «Т-34», например?

— Когда выходят такие фильмы, я всегда жду обзор BadComedian (популярный кинокритик на YouTube. — Прим. «СЭ»). Я его обожаю, считаю, что в 99% случаев он полностью прав. При всем моем уважении к Дане Козловскому и другим талантливым актерам, но половина из того, что снимают у нас — это безобразие. BadComedian ведь не делает свои обзоры, чтобы кого-то оскорбить, он просто бьет фактами. Как в КВН было — Федор Бондарчук говорит: «Снимаю шляпу», а ему отвечают: «Мы знаем, что вы снимаете, Федор».

Я с уважением отношусь к любой профессии, но русские фильмы не могу смотреть — жду обзора. С удовольствием бы познакомился как-нибудь с BadComedian, у нас есть общие знакомые, которые предлагали как-нибудь увидеться, пообщаться. Очень хочу — он крутой.

— Из русского кино совсем ничего не заходит?

— Как-то смотрел «Коловрат» и «Ермак» — такие исторические фильмы по душе.

— А «Движение вверх», «Легенда № 17»?

— Когда смотришь их в кинотеатре, на то, как это снято, и не понимаешь еще всех нюансов, конечно, захватывает. А потом углубляешься, смотришь обзор, читаешь отзывы родственников — и что получается, у нас баскетбольная сборная СССР была составлена из слепых и кривых? Один игрок, якобы, был при смерти — хотя это не так.

Фильм про Харламова мне понравился, хотя, как говорили, там тоже много недостоверностей. Но подача крутая — про мужество и преодоление себя. Таких легендарных людей нужно воспевать и на таких историях воспитывать.

Кто бы в кино мог сыграть Дзюбу?

— Можете представить, что про вашу историю снимут фильм?

— Трудно сказать. Мне много знакомых говорило об этом, но я бы сделал это, когда буду стареньким.

— Кто в роли Дзюбы?

— Или Епифанцев — он здоровый малый, или Яглыч. Фактурные, мощные ребята.

— Как это кино будет называться?

— «Путь воина», что-нибудь такое. «Несломленный» уже было… Сложно! Это не мне придумывать. Мы как-то сидели с друзьями, мимо проходила бабушка — меня вообще много женщин стало узнавать, — и сказала: «Милок, ты же понимаешь, что пишешь определенную историю, свою — для детей, которые полюбили футбол и начали им заниматься. Ты этого не осознаешь и не понимаешь, но эта история по-своему когда-нибудь будет великой».

Я не скрываю и считаю, что это так — я не такой как все. Не лучше и не хуже других. Было много талантливее ребят, а мой козырь всегда был характер — и за это большое спасибо отцу. Так было всегда — буду падать, лежать, но все равно карабкаться, ползти наверх. Как бы мне ни предлагали — вот здесь можно подняться по лесенке, а вот здесь пройти по ковровой дорожке, надо только быть для кого-то угодным, для кого-то удобным, — никогда не выбирал этот путь. Благодарен судьбе и Богу за то, что стал самим собой. Не пытаюсь кому-то нравиться, иногда бываю импульсивным, неприятным, прекрасно это знаю, но в глубине души я добрый. А колючий потому, что все, что требую от себя, требую и от других. Такая натура.

— Что, кроме BadComedian, смотрите на YouTube?

— Разные обзоры — НХЛ, НБА, футбольные. Люблю Дмитрия Бэйла, который игры проходит. У меня нет времени столько играть, дети не дают, а ведь хочется. Единственные две игры — «Ведьмак», которого целиком прошел, и Kingdom Come: Deliverance — в Туле с другом в нее постоянно рубился, он отвечал за админресурсы и экипировку, чтобы мы были сыты, а я — за сражения, драки и миссии, где надо было кого-то спасать. А этот Бэйл, он все новинки берет, рассказывает о них и проходит. И я вместе с ним — на выездах или сборах смотрю.

— А с детьми?

— Мультики и все, что связано со «Мстителями». Они у меня в этом плане помешанные, на меня похожи. Младший — Черная пантера, повторяет все его фразы коронные. У нас дома огромная армия игрушек 15-сантиметровых всех героев, штук 300 или 400, разделены на две коробки — плохие и хорошие. Мы выставляем их, и начинается драка. Я с ними всегда — видимо, не доиграл в детстве.

— Младший сын, наверное, пока не понимает, кем стал его отец для футбольной России. А старший?

— Тоже не до конца, думаю. Он сейчас занимается футболом, а я мало к нему хожу, потому что если загляну на тренировку, занятие может даже остановиться — там дети, родители, пока всем уделишь внимание, сфотографируешься. Сразу начинаются приемчики разные, празднование голов с жестом Дзюбы, мне это нравится.

— А ваши дети как празднуют голы?

— По-разному. Младший — или как я, или как Дибала, палец к лицу прикладывает. Еще как Роналду. Иногда они говорят: сегодня мы за «Ливерпуль», тогда один — Салах, второй — Мане. Если сын в воротах, он — Алиссон. Мы часто играем во дворе, там баталии на несколько часов — и чемпионат России, и Лига чемпионов с чемпионатом мира, весь двор собирается, рубимся. Дома тоже постоянно — и футбол, и хоккей.

Вломил бы, как Овечкин, сопернику — но если бы играл в хоккей

— Вы смотрите плей-офф НХЛ. Удивлены таким финалом?

— Я вообще в шоке! Удивлен не только концовкой плей-офф, а всем, что творится в НХЛ. Это немыслимо, ничего не угадать — и это самое прекрасное. Так бывает только на чемпионате мира по футболу — приезжают 32 сборные, 25 из них могут друг друга победить. Когда Япония вела у Бельгии 2:0, все были шокированы, но никто не говорил, что это невозможно. Сыграй японцы грамотнее, спокойно бы прошли дальше.

НХЛ — непредсказуемость. Все лидеры вылетели — «Тампа-Бэй», которая выносила всех в регулярке, или «Калгари». От «Каролины» вообще не ожидал, что она столько продержится.

— Представим, что вы на месте Овечкина, и русский парень говорит: хочешь подраться — давай. Вломили бы ему?

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— Да. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить — столько грязи не было бы.

— Последний момент, когда вы сдержались — эпизод с Бекао в матче с ЦСКА.

— Мне кое-кто, один мудрый человек, подсказал — не накосячь в последних турах. Поэтому я себя и сдержал. Не люблю, когда так мяч бросают, но надо отдать должное Бекао — он проявил эмоцию, но в целом играл не подло и не грязно. Дальше шла только борьба.

— Провокатор номер один в русском футболе?

— Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жесткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать.

— Хотели бы с ним в одной команде сыграть?

— Да, мне нравятся такие футболисты — у него есть дух победителя, он боец. Я считаю, должны быть, конечно, какие-то грани на футбольном поле, но, если ты по-хорошему злой — это нормально.

Для меня футбол это Колизей — мы выходим туда сражаться и побеждать. Чтобы обыграть кого-то на классе, ты сначала должен не уступить ему ни сантиметра борьбы — перебегать, задавить. Только после этого начинается футбол.

— В игре с ЦСКА вы постоянно о чем-то говорили с Акинфеевым.

— История с чемпионатом мира очень сплотила команду. Мы были на передовой, для нас это была серьезная война — мы в вакууме, а все против нас, откровенно говоря. Было много злости, почему я и выступил тогда перед стартом, меня это сильно разозлило. Не все могли справиться с таким большим давлением. Вот если бы мы проиграли, как после чемпионата Европы, когда злость и грубость были отчасти справедливы — мы провалились, нас вынес Уэльс, — к этому я был готов, сам 10 дней в себя приходил.

А когда еще ничего не началось, но тебя уже гнобят и не верят — это непонятно. Я всегда болею за сборные России во всех видах спорта. Да, если проиграют 0:10, могу сказать: «Ну, клоуны» — как и любой человек. Но до соревнований ты должен болеть и переживать, а не травить.

О топ-3 лучших игрока сезона

— Раньше вам всегда приходилось кому-то что-то доказывать, в этот сезон вы вошли человеком, которого любят все. Что тогда стало мотивацией?

— Да я кайфую от этого сейчас, 30 лет к этому стремился, чтобы футболистов любили. Стыдно за эмоции после Хорватии, а с другой стороны понимаю, что, возможно, после них ко мне и повернулась та аудитория, которой не до конца нравится футбол. Мне всю жизнь хотелось, чтобы нас любили, уважали наш труд.

— Стыдно за слезы во время интервью?

— Я не плакал! Это официальная версия. Я был очень зол тогда и в довольно резкой форме отказал в разговоре после матча. Ушел с Кудряшовым на допинг, пробыл там около часа. Иду обратно и решил для себя, что все — проехали, отпустило. Меня снова зовут, я подхожу к камерам, чтобы ответить, как и обещал, сначала говорю спокойно, а потом раз и поплыл. И даже сейчас вот расстроился. Для меня обидное очень поражение было — мы могли пройти хорватов, англичан бы точно победили в полуфинале.

— Вы стали лучшим и по оценкам «СЭ», и по опросу футболистов лиги. Кого сами считаете лучшим и почему?

— Я за то, что начинать всегда надо с чемпиона. Себя мне некорректно называть, но очень горжусь своим вкладом в это чемпионство. Ракицкий, Барриос и Азмун — три крутых игрока, которые очень сильно помогли, но не могу назвать их, потому что они не были с нами с самого начала пути. Так что назову Ивановича, Лунева — потому что в какой-то момент, когда мы начали провисать, на определенных ребятах держалось все, этот костяк и спас нас. И еще Дриусси. Может, и неправильно называть всех из своей команды, потому что есть много очень хороших футболистов в других клубах, но я объясню.

Иванович держал уровень и нашу оборону. Нету крутой, с ним защита была в порядке, и он был бы в моем списке, если бы играл все время — но зимой появился Ракицкий. А Иванович — основополагающий столп нашей обороны. Менялись другие защитники, а он оставался, бился, провел только одну неважную встречу за весь чемпионат, на выезде с ЦСКА. Во всех остальных матчах ни один соперник его не переборол, не перебегал, никто не смял.

Лунев очень часто нас выручал и спасал. Это было незаметно для многих, потому что мы побеждали, но вот встреча с «Динамо», выход один на один — забей Черных, все бы сложилось иначе. И таких матчей было много. Это качественный и крутой вратарь, в нужный момент он тащит. По нему не скажешь, если он нервничает. Это хорошо — мне всегда говорили: «Даже если ты срешь, это надо делать уверенно». Он чем-то похож по ментальности на Акинфеева — они умеют прятать свои эмоции.

Дриусси для меня так преображался по ходу чемпионата — выходил справа, в нападении, под нападающим, слева. Проделал колоссальный объем работы, профессионально и не по годам мудро отнесся ко всем этим сменам позиции.

Таких в команде было двое — он и я, кому нужно было свои амбиции, все свое «я» засунуть в одно место. И мы даже как-то раз об этом говорили — высказал ему свои комплименты, старался его поддерживать. Были моменты, когда я злился, почему не получается забивать, отдавать, случалось, расстраивался Себа. Мою серию обсуждали вовсю, а Дриусси это миновало, чему я рад. Когда он забил, было видно, как прямо стряхивал все с себя. Восхищен его работой на команду, говорил Себе: «Давай будем это терпеть, дорогой, у нас есть цель».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxaYKjzFbCQ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxaYKjzFbCQ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxaYKjzFbCQ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-13T18:05:58+00:00">13 Май 2019 в 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа «Спартака» в Катаре — это, уж извините, «Пьянкап»

— Прошлый год вы доигрывали на ободах. Как прошли сборы? По турниру в Катаре казалось, что чемпионом будет кто угодно, только не «Зенит».

— Нам не нравилось то, что происходило, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок «Спартак». Такое ощущение, будто реально что-то выиграли — было немного смешно. Выйти на пик формы в феврале — это удивительно. И ненормально — как люди бежали и неслись в это время года. Мы вкатывались, процентов на 30, для нас это подготовительный турнир, никаких целей не преследовали. А судя по тому, как спартаковцы трясли и поднимали-целовали кубок, для них это чуть ли не главный титул. Что странно.

— А вам было все равно?

— Да.

— Вы лукавите — вы не выглядели довольным по ходу матчей.

— Уступать тому же «Спартаку» не хочется. Но не было такого — а, да хоть 10 пусть забьют, конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо — ненормально, когда все ходят, друг друга в щеки чмокают. Все эти вещи нас учили — ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим? «Спартак» указал на наши слабые места, значит, надо еще лучше тренироваться. Проигрывать «Спартаку» не хочется, даже если мы во дворе выйдем — все равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч — нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шел второй — видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло, уж извините — мы называем это «ПьянКап». При всем уважении.

— «ПьянКап» — это запомнится многим. Вы же были в «Спартаке», когда команда выиграла Копа дель Соль?

— По-моему, да.

— Тогда к этому тоже так относились? Наступила эйфория?

— Да нет, не было ее. Наоборот, все смеялись, дурачились, что трофеи поперли. Мы и с «Зенитом» тоже какой-то турнир при Боаше выигрывали — смех один. Там кубок огромный, меня еще подкалывали — мол, твой первый трофей. А я говорил — вы чего, это уже второй, у меня еще Копа дель Соль есть! Хотя к тому моменту я уже и Кубок России с «Ростовом» брал, и Суперкубок с «Зенитом».

— История с переходом Паредеса нервировала команду?

— Нет, все спокойно. Всем было прекрасно понятно, что он хочет туда уйти, вопрос только в том, когда договорятся. На нем это никак не сказывалось. Паредес сам по себе такой — не любит обороняться, дорабатывать, компенсируя это талантом. Среди аргентинцев был вожаком, теперь им стал Дриусси, как мне кажется.

— Вас сильно грузили на зимних сборах?

— Мы притирались, не до конца понимали, то делаем или нет. У многих возникали вопросы к итальянским тренерам по физподготовке — мол, при Манчини вообще развалились, и что сейчас, то же самое? Что мы опять делаем не в тему? Снова так же встанем в сезоне? Но время показало, что нет.

Мы, игроки, можем, конечно, высказать свое мнение, но все равно в итоге будем делать то, что нам говорят. Никто ведь не скажет — вот это я не побегу. Это непрофессионально. Я в свое время набегался, хотя не понимал, зачем это нужно, и это не приносило результата. Определенный функционал ты закладываешь, но многое набирается через матчи, когда ты с мячом — этого не заменит ничто. Как бы ты ни был готов физически, игра это другое, там рваный ритм, ты раз дернулся, другой — и задышал. В это нужно вкатиться, а таким рослым ребятам, как я, требуется еще больше времени. Но в этом и кайф для меня — ждал этот вызов, хотел стать чемпионом.

Собирался показать, что это обманчивое утверждение — что мне, мол, нужно кому-то что-то доказывать. С чего вдруг? У меня что, не было сезона в «Спартаке», когда мы второе место заняли при Карпине и у меня получился чуть ли не лучший период — 13 забил, 12 отдал. Это все забывают. Я провел приличный сезон с Боашем — 6 голов в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, 15 в сезоне, в сборной забивал. Никто об этом не помнит. А что доказывать? Когда меня в Томск списали, то вообще практически похоронили — все, товарищ, ты закончил.

Нет такого — был в порядке вчера. А сегодня что? Миодраг Божович любит повторять: «Это как в сексе — ты не можешь один день быть в порядке, а на следующий, придя к жене, сказать — что-то я сегодня не очень. Но зато вчера — ого-го! » Нет, ты должен каждый день быть в порядке.

Когда жены футболистов активны в Инстаграме — это ужас

— Расскажите о жене. Она человек не публичный, Инстаграм не ведет.

— Супруга кричит, что я сильно ревнив! Но на самом деле нет, мы так смеемся просто. В моем понимании семья и любовь требуют тишины. Это мой мир, любая фотография с женой и детьми мне дается с трудом. А для чего? Я Инстаграм завел только потому, что меня просили спонсоры и клуб — надо, надо, много юных, людей, которые смотрят футбол, им интересно. И как-то пошло. А после чемпионата мира мне даже самому интересно стало — растет число подписчиков, аудитория уже обязывает что-то выкладывать, нужно соответствовать.

А жена — то, что она красивая, мы с детьми и так знаем. Любим ее, она для нас номер один, эпицентр всего. Для меня важно, какой она была и есть, какая мама, не то, как кто-то ею восхищается, а то, как мы это делаем.

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16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

— Супруги футболистов активны в соцсетях — показывают свою жизнь, наряды, еще что-нибудь.

— Для меня это ужас. А когда жены начинают еще что-то комментировать, рассказывать — это неприемлемо, моя половина это понимает. Когда пытаются как-то себя показать, проявить — вот, я тут, там, в этих журналах. Слушай, мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему вообще интересна кому-то — благодаря мужу, прежде всего, а не потому, что такая классная. Ну это же так?

— В чем Кристина умнее вас?

— В том, что более сдержана, чувствует меня, знает, как вести себя в разных ситуациях, умеет подобрать правильные слова. Мне это нравится. Она — замечательная мама. И вкусно готовит!

— Что именно?

— Да все! Прошла курсы подготовки у моей мамы. Я люблю много есть, но в еде привередлив, и у нее была настоящая школа жизни с мамой, они притирались друг к другу, молнии летали.

— По футболу подсказывает что-то?

— Нет, никогда. И это тоже ее женская мудрость — она в этом ничего не понимает, как может что-то сказать?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxbiqpCleCs/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxbiqpCleCs/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxbiqpCleCs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-14T04:56:58+00:00">13 Май 2019 в 9:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Раздражает, когда оценки нашей игры постоянно меняется

— Начало года вышло непростым: «Фенербахче», битва с «Вильярреалом». Что там было не так? Почему не прошли дальше? Новый президент «Зенита» Александр Медведев говорил, что цель — финал Лиги Европы. Вы разочарованы?

— Отчасти да, отчасти нет. Откровенно говоря, мы обсуждали между собой, внутри команды, и задача номер один у нас была чемпионат, боялись упустить золото. Одно дело — дойти до финала и там уступить. Понимали, что есть «Челси», «Арсенал», «Наполи» — давайте будем откровенными, мы не выиграли бы Лигу Европы. Наверное. А вот если профукать золото, это будет вообще шоу. Ведь, во-первых, это долгожданное для всех чемпионство! Во-вторых — Лига чемпионов напрямую из первой корзины. И рисковать этим? Откровенно говоря, в уме мы, наверное, держали все это. Руководство говорило правду, и тренерский штаб настраивал, и не было такого, что — ай, сейчас сдадим. Но когда проиграли первый матч «Вильярреалу», то многие лидеры, думаю, решили себя поберечь. Подумали, получится — супер, а нет так нет. В голове сидело то, что нужно любой ценой взять чемпионат. Мы никому не хотели проигрывать, но «Вильярреал» посадил нас на такой контроль.

— Вас легко прошла команда, которая стояла в Испании на вылет. Казалось, в технической оснащенности — пропасть.

— Нет, просто они действительно здорово сыграли против нас, плюс мы допустили такие оплошности и сами растратили кучу моментов. Первый наш пропущенный гол со стандарта — ошибка моя и Азмуна. Мы уступаем в верховой борьбе, скидка, и у меня на уровне подсознания, что наши выиграют, и в контратаку побежим. Ну и я рванул уже вперед — глупо, меня тот момент научил, я с тех пор все время оставался на месте. Получается, убежал в контру, Азмун, почему-то, в ворота, и «наш» игрок — Иборра — просто стоит, «О, спасибо, ребят», и забивает в пустые. Глупый гол. И потом они нас посадили на контроль.

Опять же, заблуждение всех — мол, «Вильярреал» идет на 16-м месте. И что? У него состав дороже нашего, там качественные футболисты. Как они сыграли с «Барселоной»? 4:4 — и «Барса» тогда еще не была чемпионом, она приехала туда и отскочила, горела 2:4. Это суперкачественная команда, они и в Испании по подбору людей пятые-шестые. Как и «Фенербахче», который все трупом называли — у него состав сумасшедший! «Галатасарай», «Истанбул», «Бешикташ» и «Фенер» — я не знаю, у кого набор людей лучше. Да, дела у них шли не очень, но так бывает.

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— В той встрече Шкртел играл персонально по вам? Был же еще второй центральный защитник, маленький.

— Да, злой такой. Я и с одним играл, и с другим — там ведь по ситуации действуешь, не можешь подойти к кому-то одному и с ним рядом стоять. Шкртел здоровый, у него свои козыри, с ним надо так действовать, с маленьким и юрким по-другому.

Но вообще нам тогда пришлось тяжело, потому что судья нас уничтожал. Француз, по-моему. Безобразно работал, любой фол свистел. Был момент, когда я пробрасываю себе на ход — над этим потом вся Турция смеялась, мне видео присылали, — бодаюсь с защитником, он уже на мне повис, я его в сторону отодвигаю — свисток, фол. Часто, когда играешь в Европе, русских немного щемят. Есть законодатели, гранды, к которым относятся нормально, а нас нет-нет — да поддушивают.

— Вас бесило, когда говорили, что «Зенит» выглядит примитивно, а вся тактика — попади в Дзюбу? Так ведь продолжалось полгода.

— Не то, чтобы мы так играли, просто когда тяжело и нас поджимают, то почему бы не использовать такой козырь — выбить на меня, я постараюсь зацепиться, сброситься, и мы за счет этого выйдем в атаку.

Раздражает, когда все постоянно меняется. Пришел Заболотный — сначала все кричали, что он ничуть не хуже Дзюбы и даже лучше. Потом все наоборот. Это банда флюгеров, их огромное количество. Вы смотрите футбол, пожалуйста, внимательно — у нас полстраны не разбирается в нем. Мы идем на первом месте, а все обсуждают тактику «бей вперед на Дзюбу». Да кому какая разница, если мы лидируем? Пусть так. Появились у нас ребята, мы смогли перестроиться: Ракицкий с великолепным первым пасом, раздает диагонали, Барриос выгрызает все в центре, цементирует, Азмун врывается за спину хорошо.

Да и я не только в воздухе могу играть, но и низом, это все знают. Про меня говорят — да он деревянный! Всему футбольному миру известно — у меня изначально школа спартаковская, такой практически ни у кого нет. В технике никому не уступлю. Все говорят, я супермедленный. Это ложь, но не буду же каждому доказывать. У нас есть тесты в команде и сборной, из 25 футболистов я всегда бегу 10-й или 11-й. Я не тихоход — для своего роста и веса вообще очень хорошо двигаюсь.

— Нас поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.

— Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения. Во-первых, я не злопамятный. Эти слова на его совести — думаю, он и сам уже не раз пожалел о них. Это была его инициатива — подойти и поговорить. Я бы сам не стал бы — не потому, что гордый или еще что-то, просто где я и где Федун? Я же не могу сказать — Леонид Арнольдыч, здрасьте! Может, он вообще не помнит меня?

Ну сказал и сказал однажды — я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен, мне известно, что спустя какое-то время до него дошла информация, что определенные люди — от Асхабадзе до Челоянца, что тут скрывать — делали все, чтобы мы разошлись, люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке». Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю — он хотел Мовсисяна любыми способами продлить. Была ситуация — Леонид Арнольдович сказал мне: «Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить». Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чем-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: «Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне — переподписывать». То, что Челоянц продавливал. Вот и все.

Мы тренировались тогда, я по тестам в тройке лучших закончил, ко мне подошел Юхан Гераскин: «Можно пожать тебе руку? Я восхищен тем, как ты продолжаешь заниматься несмотря ни на что». Я ему — в смысле? А как не продолжу? Я профессионал, буду убиваться здесь каждую оставшуюся минуту. И если ухожу, то что мне — быть разобранным и мертвым, с пузом? Уже тогда для меня было много звоночков.

А потом идет игра, тайм один состав, тайм — другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали — хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал — неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается — и раз, вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю — что такое? Он мне — не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу. Ни с того ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал — все, «Зенит». Мне начали говорить — подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения — такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными.

Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» — это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник — по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск — лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя — вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.

В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли — ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время поэтому все и выигрывал.

Так что с Федуном мы просто перекинулись парой фраз. Он, кажется, попросил много не забивать, а я отшутился.

Каррера мне нравится

— Можете представить, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак»?

— Игроком — точно нет. По моим ощущениям — с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя — как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру.

— То есть, условный «Долгопрудный» или «Арарат» — не вариант?

— Никогда. Зачем? Это уже мучение. Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет, нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история.

— Вы уже получаете тренерское образование?

— Через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.

— И вы хотите играть в атакующий футбол?

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— Да, но иногда нужно подстраиваться под соперника. Моя философия будет построена, как у Клоппа, на отношениях с игроками. Для меня это основополагающий момент. Ребята должны быть уверены во мне, а я — в том, что они станут убиваться за меня.

— Для вас удивительно, как «Спартак» за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада?

— Мне кажется, это похоже на «Спартак». Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да, кому-то итальянец нравится, кому-то нет, я не говорю, хороший он или плохой, но человек сделал команду чемпионом — и вы убираете его и ставите Рианчо? Мне это непонятно.

— Вам нравится Каррера?

— Я много знаю, как все есть, но в целом — да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов — всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед — у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто — тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?

К Глушакову равнодушен

— Вы никогда не высказывались о Глушакове. Неприятен этот человек?

— Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться — у него своя жизнь, у меня своя.

— Не думаете, что с ненавистью к нему и этим «Иуда, иуда» уже перебор, не заслужил парень такого?

— Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так — сегодня ты король, завтра Иуда и г***о. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят — Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать «фантик», «дерево» или «коряга». От этого никто не застрахован.

Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное — когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает — все козлы, а я — Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя — ведь сам себя не обманешь. Кому-то это удается, и я с одной стороны такими людьми восхищен, а с другой — мне их жаль. Думаю, это трудно. Вот лежишь ты ночью и думаешь, что можешь обмануть весь мир, но себя — нет. И тебе должно быть противно от своих действий, решений и слов. Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что — а кто мы вообще такие, чтобы кричать «Иуда»? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.

Ведь, оскорбляя какого-то игрока, не оскорбляете ли вы и клуб, и себя, если вы — единое целое? То есть, когда мы — чемпионы, то мы все красавцы, а когда что-то пошло не так — ага, этот Иуда, тот кривой, того нафиг. Очень удобно.

Ракицкий прямолинейный парень

— Троллинг-статус Заболотного — «легенда русского футбола», как он относится к этому?

— Изначально он сам это воспринимает, надо отдать должное. Хохочет, когда начинают скандировать его фамилию. Мне кажется, от этого немного кайфует — это какая-то своя история.

— Как он у вас записан в телефоне?

— Заба. А у Кержа, кажется — Заба Гений, мы его часто так называем.

— Самое необычное имя одноклубника в вашем списке контактов?

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— Только если Лунев — Лунтик, как в мультике.

— Именно вы помогли Ракицкому влиться в коллектив?

— Не думаю. Он такой прикольный парень сам по себе — простой, свой пацан. Прямолинейный — как в том его интервью: «Шо я вам, блоггер какой-то? » Пошутить любит, сразу к нам подключился, в карточную компанию — мы в полете часто в бридж играем. Открытый, добрый, веселый.

— В чем секрет его штрафных? Говорят, он использует недоработки вратарей, которые ставят маленьких на край стенки, и он бьет как раз над ними.

— Нет, у него просто левая классная. У правшей правая хорошая, но и левой они неплохо действуют, а у левшей левая в порядке, а правая чаще всего для ходьбы, можно тапочек надевать. А у Рака и правая хорошая, еще и удар какой. Он очень качественный футболист, иногда на тренировках такое выдает своей левой.

— Есть тема табу у него — Украина?

— Нет. Мы обсуждаем что-то, я даже не выдержал однажды — как раз предвыборные дебаты были между Порошенко и Зеленским. Мы ехали в автобусе, я сразу за ним, Ярослав сидит и смотрит, как они там шокают, балакают — и в какой-то момент говорю ему: «Яра, пожалуйста, выключи, я больше не могу». Он любит свою страну, настоящий украинец, но не оголтелый, все прекрасно понимает — где черное, где белое. Олицетворение адекватного — а-ля Усик.

— Нравится Усик?

— Своим стержнем, поведением, манерами, как разговаривает, имеет свое мнение. Я не беру то, что он сверхталантливый боксер, очень крутой. Люблю и уважаю тех, кто не переобувается на ходу, а говорит, как есть.

— Как Семак объяснял перемены в вашей игре, когда пришел Азмун? Были мысли о том, почему вам перестраиваться, а не ему?

— Потому что я могу перестроиться, а Сердарыч не сможет — у него свои козыри, которые нужно использовать. Зачем ему мучиться там, если своими открываниями за спину он приносит пользу и лучше в этом, чем я. Это правда. При всем здоровом эгоизме, после чемпионата мира я изменился, турнир помог мне. Необходимо было пройти весь этот путь: от недовольства, что меня заменяют, до осознания того, что помогать команде можно по-разному, главное — помогать.

Тренерский штаб сказал — вот здесь тебе будет даже лучше, раскроются все твои качества. Пришлось тяжело — все говорили про Азмуна и про то, что Дзюба сдулся. И жена мне сказала — если ты со смирением, закатав рукава, выдержишь это, то раскроешься для всех с другой стороны. Плюс у меня в голове сидело — все это ради чемпионства, к тому же я становлюсь свободным художником, не привязанным к месту. Приятно, что Шалимов в разборах много говорил обо мне. Не сразу, но люди начали замечать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxYKcrHFKKl/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxYKcrHFKKl/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxYKcrHFKKl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-12T21:28:31+00:00">12 Май 2019 в 2:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Семак создал атмосферу — без конфликтов и грязи

— Семак оставляет впечатление человека, который не злится на вас и не повышает голос. Это так?

— Нет, бывает всякое — когда ему что-то не нравится. Если первый тайм проигрываем или действуем не так, может и сорваться.

— Главное для вас качество Семака-тренера?

— Большая его заслуга в том, что он смог объединить в команду тех, кто вернулся, донести до них свои идеи, и то, что все слушали друг друга — он много спрашивал, выяснял чужое мнение, разговаривал со многими индивидуально. Создал атмосферу — без конфликтов, грязи и всего остального.

— По Манчини у вас отболело?

— Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью — вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном — для меня Манчини не тренер, он — бизнесмен.

— Он вообще-то сборную Италии тренирует.

— Как-то услышал однажды — почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти — мафиози. Так и есть. Ну и что, что Италия? Посмотрим, что из этого выйдет — у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять — есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

— То есть, как тренер, он — дно?

— Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.

Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит — у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил — Таски? Тот в ответ — какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю — это Мельгарехо, он — парагваец. Манчини мне — браво!

Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши — погнали». Никого не знал из соперников. Говорит — там есть классная десятка, как его? Ему шепчут — Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова — Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.

— Пожалели, что вас не было в том чемпионском самолете?

— Нет, честно. Знаю, что ребятам в самолете было странно, не до конца понималось. Для меня было важно ЦСКА обыграть, ощутить этот праздник. Хотелось, чтобы это произошло именно в домашней игре, даже немного расстроился, что Тула так разорвала «Локомотив» — думал, пусть тоже вничью сыграют, чтобы в матче с ЦСКА все решилось, чтобы прямо вау. А с другой стороны — вдруг что-то пошло бы не так? В тот момент я ликовал сам с собой, сидя в «Сапсане». Потом мне все позвонили, я приехал, окунулся в семью — родители, друзья, все обнимались, веселились. Вот когда ЦСКА обыграли, я в какой-то момент выдохнул — да, мы чемпионы.

— Люди в «Сапсане» поздравляли?

— Я капюшон надеваю и сижу спокойно — так часто перемещаюсь. Иначе надолго зависну с фотографиями и автографами, а иногда хочется и с самим собой побыть. И если на перроне зазеваться, можно там застрять.

— Самый крутой человек, который попросил у вас селфи?

— Приятно было, когда подходили ребята из Comedy Club. Да мне вообще классно, когда любые люди останавливают.

— Вы перед Тулой проставились за то, что «Арсенал» остановил «Локо»?

— Ну как я проставлюсь? Меня пригласили к Гураму Аджоеву и главе области, познакомили со всеми — с Сергеем Шойгу, с легендарными хоккеистами, — было приятно. Даже в футбол немного поиграл с Сергеем Лавровым, голевой пас на него отдал.

О ЧМ по хоккею

— Смотрите чемпионат мира по хоккею? — интервью состоялось еще до поражения нашей команды в полуфинале с финнами (0:1).

— Да. Очень хороший хоккей! Но давайте по порядку — я болею за наших, хочу, чтобы они выиграли и всех разорвали. Но хоть у кого-то есть похожий на наш состав?

— У американцев есть Кейн.

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— Один, да. У нас на Кейна Кучеров — и поехали: Овечкин, Малкин, Кузнецов, Орлов, Ковальчук, Дадонов и все остальные. В каждом звене игроки НХЛ. У кого еще так есть? Только мы так на чемпионат мира приезжаем. Вот если мы разобьем всех на Олимпиаде и Кубке мира, куда приезжают лучшие из лучших, я первый скажу, что мы — номер один.

Будет круто, если мы сейчас победим, но показатель — это Кубок мира. Я хочу, чтобы мы обыграли сильнейшую Канаду и Швецию.

— Вам не кажется, что это их проблемы, а не наши, что они не приехали?

— Да, но они просто воспринимают это по-другому. Чемпионат мира проходит каждый год. Сколько из олимпийской сборной США игроков сейчас? Четыре-пять? А у нас почти все — нет только Бобровского, Панарина, Тарасенко. Такая банда собралась. В четвертом звене играют Ковальчук и Капризов — кто еще так себе может позволить? Впрочем, я за то, чтобы просто наслаждаться хоккеем, который показывают парни, поддерживать и верить в них. Приятно, что все наши лучшие ребята приехали — это уникальная возможность увидеть такую звездную сборную.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx76tgcBWAw/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx76tgcBWAw/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bx76tgcBWAw/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-26T18:43:03+00:00">26 Май 2019 в 11:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В карьере не было матча лучше, чем в Краснодаре

— У вас была в карьере игра лучше, чем в Краснодаре?

— Наверное, нет. Я этого матча очень ждал, у меня было ощущение, что должно что-то произойти — я так об этом просил. Обожаю краснодарский стадион, его атмосферу, понимал, что это будет самая важная встреча, потому что «Краснодар» — наш главный конкурент, самый неприятный из всех.

— Всю игру вы бодались с Мартыновичем. Приятно было обхитрить его в ключевом моменте?

— Не обхитрить, а продавить. На самом деле, у нас очень хорошие отношения с ним, можем списываться иногда. Он добрый парень, даже в той ситуации было большое недопонимание. Мне многие писали потом из Краснодара — вот, мы вас любили, а вы нам средний палец показали. Не было такого, это ложь. Когда я проявлял эмоции, это было в адрес тех болельщиков, которые пытались меня оскорбить. Я злился на это и кричал — тащите, где вы там, давайте! Никакого неуважения не было с моей стороны.

И была неадекватная реакция, когда они думали, что Оздоев симулирует. Я сам до конца не видел эпизод, а когда посмотрел повтор — ну это железная красная карточка. Он ему чудом не сломал ногу. Слышал потом, как Ерохин сказал в эфире, что за Перейрой такое водится — и это правда. Перейра — качественный футболист, хороший парень, но я сам не раз сталкивался с тем, что, когда идешь с ним в стык, он поднимает ногу. Часто делает грубые вещи, его как заклинивает. И он специально так поступил с Оздоевым, я его знаю, и реально сломал бы его.

И заваруха началась, потому что якобы Оздоев симулировал. Там уже и Ари ее немного спровоцировал. Я удивился, почему все смолчали на этот счет — уже не первый раз с ним такое. Подбежал, пихнул Анюка, заварил кашу зачем-то, а потом увильнул куда-то. По мне это дешевая и некрасивая провокация. Если толкнул, ты стой уже, чего ты даешь такого кругаля?

— Как восприняли вызов Ари в сборную?

— Спокойно. Если Гильерме пришел с Мариу Фернандесом, почему Ари нельзя? Раз есть прецедент. Изначально я был против этого всего, когда мои у меня спрашивали — я был против натурализации, никогда этого не скрывал. Для меня это ненормально. Но! Когда уже это произошло, то я воспринимаю и Гилю, и Мариу как своих соотечественников, у меня с ними замечательные отношения. Они классные парни, доказывают все своей игрой, помогают нам. Но я не хочу, чтобы это было как поток. Есть клубы, меняйте клубы, как хотите. Но сборная-то?

— У вас сейчас есть ощущение, что слишком много натурализованных игроков?

— Смотря что считать «много». Сейчас объявили состав сборной — там Гильерме и Мариу. Нойштедтера я не считаю иностранцем — так можно и Черышева испанцем считать, по менталитету он точно такой, больше времени там прожил.

— Сафонов — это новый Акинфеев?

— Этот парень — молодец, я им приятно впечатлен. По ходу игры много раз комплименты ему говорил — мол, красавец, как ты это сделал? Давай-давай, сейчас продолжим. Подтрунивал над ним, он улыбался. Это был интересный вызов — он сразу сделал пару сейвов, было престижно ему забивать в дальнейшем. Этот гол последний фантастический — смять Мартыновича и пробить Сафонова было вишенкой на торте. Я так этого хотел и почувствовал, что мяч от Нобоа прилетит именно в эту точку. По своим функциям я вообще должен был блокировать людей под других вбегающих, но мы договорились с Ивановичем и Азмуном, что втроем просто разбегаемся и сами прем. И я бегу и знаю, что прилетит прямо ко мне, и никто меня не остановит.

— Что запомнилось во время церемонии награждения?

— То, что мы чемпионы, что обыграли ЦСКА так уверенно. Наслаждался именно этой игрой, была травма неприятная, и еще за день было непонятно, выйду или нет. Но все обошлось — и я как будто летал, от всего получал удовольствие, кайфовал от футбола. Такое не всегда бывает — это был тот вечер, когда мне хотелось, чтобы игра длилась сутки или двое. Всю игру боялся, правда, что нога заболит, но все в порядке.

— Вы вывели детей на награждение. Как они реагировали?

— Мне хотелось, чтобы сыновья этим моментом насладились. Им нравится после матчей выходить на поле, мы играем немного, а тут такой праздник. Я раньше больше внимания старшему уделял, потому что он ревновал к младшему, а теперь стараюсь наверстать упущенное с мелким. Медаль ему надел, чтобы он гордился папой. Мне отец сказал однажды — самое лучшее уважение, это уважение наших детей. Я очень этого хочу.

— Кому планируете показать кубок?

— Я бы взял его к родителям, к сестре, знаю, что для них это большая гордость. К родственникам в Чувашии, которые всю жизнь меня поддерживали, я у них все лето проводил, мяч там гонял.

— Тема Быстрова для вас табу?

— Нет.

— Просто увидел его в раздевалке, напротив шкафчика с вашей фамилией.

— Когда видимся, мы здороваемся. Все спокойно, я отпустил ту ситуацию.

— Та история — вранье?

— Ну конечно! Я прекрасно понимаю, кому это было нужно.

— Кому?

— Карпину, кому же еще. Не хочу этого касаться, пусть это на совести каждого участника будет.

— Вы с Карпиным общаетесь сейчас?

— Нет, не здороваюсь даже, вообще никак.

В бою с Дациком Тарасов проиграл

— Как вы собирались быть секундантом бойца Волкова накануне игры «Зенита»?

— Не то, чтобы секундантом. Так, поддержать — я с ним в хороших отношениях, но с его командой больше дружу, постоянно общаюсь, встречаюсь.

— Может, продолжить карьеру в ММА? Как оцените свои шансы?

— Думаю, потренировавшись, я бы смог там. В дальнейшем хочу с ними плотно позаниматься, поставить хороший удар, чтобы были навыки.

— Если бы все было серьезно, на какой секунде Волков бы вам втащил?

— Если без подготовки, он меня убил бы в первом раунде. То же самое, что я уничтожил бы его в футбол 50:0. Есть профессионалы в своем деле, у него своя специализация. Как бы я ни хорохорился, что неплохо в теннис играю на любительском уровне, но любой профик меня вынесет, не напрягаясь. Это нормально.

Понятно, что в футболе, наверное, этот пробел не возместить, но если позаниматься годик-другой боями, то я бы там что-нибудь точно смог.

— Как относитесь к таким перфомансам, как бой Дацик — Тарасов?

— Видел, было забавно. С одной стороны, когда это все заводится, это интересно. Но когда Дацик его в одну калитку ушатывает, а кто-то кричит про Тарасова: «Дайте ему отдышаться!», это что? Ну дайте ему сходить передохнуть, сутки прийти в себя. Коктейль пусть выпьет. Цирк. Тарасов проиграл по всем статьям, а рассказывают, что он чуть ли не выиграл, молодец, выстоял. Так ты бой бросил сам, что ты там выстоял? Тебя по всему рингу топтали. Так и я могу — пойти в бокс или ММА и как Конор Макгрегор годами унижать соперников, а за день до боя сниматься по какой-нибудь причине — то почки болят, то сгонка веса не получилась.

Писали Кокорину: «Вечер в хату»

— Вы говорили с Кокориным по телефону в последнее время?

— Нет.

— Только через письма?

— Да, писал ему с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные — «вечер в хату», еще что-нибудь. С приколом — и он ответил в таком же ключе, посмеялись. Понятно, что ситуация неприятная, но у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается, держись.

— Он изменился?

— Пока не могу понять. Искренне надеюсь, что это так. Эта история уже многих научила. Даже по себе могу сказать — если возникает какая-то ситуация на дороге, где бывает много неадекватных агрессивных людей, ты лишний раз уйдешь, потому что понимаешь — да ну его, даже если ты прав. Я для себя решил так — вступлю в какой-нибудь физический конфликт, если будет угроза жизни или кто-то обидит моих детей. В остальном отпускаю ситуацию. Все люблю в Петербурге, но водители… Как они ездят, полузаспанные, это легендарно.

— История Гулиева?

— Для меня это удивительно. Зная все, что происходит, ехать на красный свет, на пешеходке задеть человека и потом ему еще и добавить — это фантастика. Надо отдать должное — он или его окружение сообразили моментально, мозгов хватило.

— Нет ощущения, что у окружения Кокорина и Мамаева их не хватило?

— Миллиард процентов. В любой компании должен быть стоп-человек, который может все остановить, это раз. Во-вторых, все действовали безобразно — начиная от окружения, заканчивая адвокатами. Все что они творили — это самострел.

— Главное впечатление от процесса Кокорина и Мамаева?

— Не знаю. Я бы искренне извинился, по-человечески, перед всеми. Может, они не считают себя виноватыми. Судя по всему, так оно и есть, какая-то недосказанность присутствует.

— Думаете, Кокорин вернется в футбол?

— Да. Он очень талантливый парень, плюс здоровье и возраст позволяют ему — 28 лет, у него еще есть время. Как только выйдет, три-четыре месяца — и, думаю, будет уже в нормальных кондициях. Все зависит, конечно, от его характера — потому что на стадионах будет нелегко.

Англия — это мечта

— Поговорим о вашем будущем. Уже дали агентам авторизацию на ведение переговоров?

— У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами — компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель — смотрим на Англию.

— Был какой-то вариант зимой?

— Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона — нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.

Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» — одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой — рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня…

— Было царское предложение оттуда прошлым летом.

— Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.

— А если позовут в Китай сейчас?

— Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим… Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет. И потом — какое предложение поступит из Англии. Одно дело, когда звал «Кардифф» — я сразу знал, что вернусь обратно с Паркинсоном. Сам понимаю, что расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона». Потому что есть первые пять-шесть команд в таблице — это сразу нет, даже если фантазировать. Что мне там делать — на гитаре играть? Хотя, как Льоренте я могу выходить на замену, цепляться за мячи, сбрасывать — удавалось мне и Смоллинга и Кэйхилла продавливать, так что, думаю, в некоторых матчах я бы там картинку не испортил. Был бы Феллаини местного масштаба!

— К тому же Сульшера вы знаете.

— Да, был бы его палочкой-выручалочкой!

— Поразил момент, когда Сульшер перед матчем «Мольде» — «Зенит» попросил у вас футболку для своего сына. Вы дали?

— Конечно! Я очень его уважаю, мы тепло пообщались, насколько мне хватило английского. После игры он зашел в раздевалку, поздравил с выходом, сказал, что заслужили. И вообще очень лестно обо мне отзывался. Мне он еще игроком в «Манчестере» нравился, так уметь выходить на замену — это искусство.

Приятно, когда такие люди тебя отмечают и по-хорошему побаиваются в футбольном плане. Я не вышел у них на стадионе, потому что поле было нереально опасным, я даже побоялся, попросил Сергея Богдановича — пожалуйста, только в экстренном случае. Когда запахло жареным, конечно, пошел разминаться, но напрягся.

— Что для вас сейчас первично?

— 50 на 50. Скажу без лукавства, Англия — это мечта. И опасность определенная — ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же — вызов, а вдруг у меня получится?

— У Аршавина не получилось?

— До конца нет. Да, четыре гола на «Энфилде» никто никогда не забудет, но это один год, а смотрят ведь не по одному сезону. Мне кажется, надо провести два-три добротных. Само собой, Аршавин и Павлюченко не провалились, я этого не говорю. Но Смертин и Жирков не были ключевыми фигурами, там такой уровень был в то время.

— Английский учите?

— Нет, каюсь, лентяй. Считаю, что как только окунусь в среду, сразу выучу, потому что буду со всеми трещать. Буду прямо насыпать им, а они будут поправлять. Так мне тяжело — пару раз попытался, но меня это душит, нужно общение. Там будет проще.

— Если это будет не топ-4 или топ-5, а вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените», учитывая налоги?

— Возможно, но все относительно. Там клубы столько получают за телевизионные права, что могут себе позволить — даже судя по прошлогодним разговорам. Чуть-чуть совсем уступаешь. Ради Англии я на это готов.

— Даже ради условных «Эвертона» и «Вест Хэма»?

— Ничего себе «даже»! Да. Во-первых, «Вест Хэм» — это хорошая команда, опять же Лондон, почему нет? «Эвертон» — тоже интересно, мерсисайдское дерби с «Ливерпулем». Скажу Клоппу — а вот и я! С другой стороны, я очень в Петербурге прижился.

— Что такое Ливерпуль по сравнению с Петербургом?

— Не в городах величие — в людях. Там, где я окажусь, уже будет вечеринка. Позову всех близких друзей, семью. Но вообще много сомнений, надо будет хорошо подумать. Пока я так хорохорюсь, но решение должно быть взвешенным.

— У Черчесова спрашивали совета?

— Нет, но, думаю, он, как любой, скажет — попробуй свои силы в Европе. Опять же страшно — а если не заиграю, не получится? К русским там непонятно относятся, а тут Евро на носу, если мы туда пройдем.

— То есть, меньжуетесь?

— Нет, но меня терзают смутные сомнения.

— Какие факторы риска?

— Сам английский футбол меня не пугает. Просто все новое и неизведанное немного настораживает, так всегда. А потом окунаешься — и вроде хорошо. Посмотрим.

Повторюсь — прежде всего, у меня еще год контракта с «Зенитом», я не могу просто сказать: «Здрасьте и до свидания».

— Вы говорили президенту клуба Медведеву об Англии?

— Мы немного беседовали об этом. Я в самом соку, у меня впереди три, четыре, а то и пять лет — при своем отношении до 35-и я буду в хорошей форме и ментально очень силен. Мне это нравится. Все, кто говорил, что вот сейчас я булочки расслаблю, могут помолчать. Дальше вызовы — или Англия, или Лига чемпионов. Или еще раз стать чемпионами — второй сезон ведь будет сложнее. Сейчас я принадлежу «Зениту», как только будут какие-то предложения от клуба — мне сказали, что они будут, — посмотрим.

— Но «Зенит» ведь готов был продать вас прошлым летом в Китай.

— Нет, это не так. Когда поступило предложение, Александр Дюков сказал: «Мы не очень хотим тебя отпускать». Дальше уже я сам засомневался. Не было такого, что меня хотели продать.

— У вас есть какой-то дедлайн для принятия решения?

— Пока не думал. Наверное, июль — хотя англичане ведь любят затянуть все это до последнего момента, закрытия окна. Меня к этому приучили.

Главным образом, все зависит от «Зенита» — я никак не выламываю им руки, очень уважительно отношусь и к Алексею Миллеру, и к Александру Медведеву. Они грамотные профессионалы. Если честно — все мои мысли сейчас о сборной. Я туда с теплотой еду, там хорошая атмосфера, плюс большие обязанности у меня, как у капитана.

— Там все так поменялось, много новых людей. Вы со всеми знакомы? Комличенко узнаете?