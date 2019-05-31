Огромное интервью с Артемом Дзюбой. О золоте «Зенита», Кокорине, Федуне, Англии и Китае
Лучший игрок чемпионата дал эксклюзивное интервью «СЭ».
Лучший игрок чемпионата дал эксклюзивное интервью «СЭ».
Дзюба — король сезона. Форвард «Зенита» стал лучшим и по оценкам «СЭ», и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Признание совпало с финалом сериала «Игры престолов», большим поклонником которого является Артем. Именно поэтому мы предложили ему фотосессию в образе Короля Севера. А уже после нее Дзюба дал большое, откровенное интервью:
— Вы смотрите «Игру престолов»?
— Конечно! И последним сезоном разочарован. Это просто позорище!
— Что не так?
— Когда идет главная драка и Арья Старк побеждает Короля Ночи — это же комедия. То же самое, если я сейчас выйду и, не тренируясь, дам люлей Энтони Джошуа. Или
Или битва с ходоками. На вас идут мертвые, великаны — ну как можно отправить конницу без поддержки пехоты просто в темноту? Идиотизм.
— Почему это все так популярно?
— Всем зашло то, что сериал очень необычный. Красочный, интересные диалоги. Сам мир построен так, что ни за кого не держатся — любого могут убить в любой момент. Начинается с того, что все думают: ага, Эддард Старк — главный персонаж. Бац, его убили! Все переворачивается — сегодня ты был подонком, завтра уже за добро, и наоборот. Тот же Джейме Ланнистер — самая конченая гнида, цареубийца, подонок, ублюдок, его ненавидят все Семь королевств. А в итоге меняется, становится хорошим, за него начинаешь переживать, расстраиваться. Это круто.
Этот сериал не номер один в моем топе. Мне нравится эта тематика, когда сражаются на мечах — это более благородно. Это сейчас любой может со спины выстрелить, а раньше если ты оскорбил
— Кто вы из персонажей сериала?
— Сноу, бастард, про которого потом узнают, что он племянник Дейенерис Таргариен. Он мне с самого начала нравился: был не до конца признан — и я часто так о себе думал. И даже сейчас — зимой возобновился сезон,
— Ваш топ-3 сериалов.
— Надо брать по направлениям. Есть культовые — например, «Друзья». Что бы ни происходило, «Друзья» для меня номер один. Всегда. Еще я восхищался «Доктором Хаусом», смотрел взахлеб все сезоны. Сейчас смотрю «Хороший доктор» — тоже нравится.
Если брать ту тематику, то «Викинги» для меня стоят намного выше «Игры престолов». Это действительно крутой сериал. Кстати! Сериал «Спартак» — я его три раза смотрел, всех подсадил на него. Очень люблю.
— В команде смотрят сериалы?
— Да, многие. Но мы больше дискутируем по поводу фильмов. Вот вышла «Зеленая книга» — я восхищался, три раза в кино смотрел, наслаждался. А Юре Жиркову, например, не понравилась. Я неделю визжал ему каждый день — ну как, как?! Он второй раз пошел, и никак — мертвый, говорит. Но сама история для меня — красивая, крутая, живая.
Я с возрастом, видимо, становлюсь сентиментальным — нравится проживать историю, углубляться в нее. Так и с фильмами, и с книгами. Прочитал недавно «Шантарам» и его продолжение — я не поклонник Индии, но меня роман очень впечатлил.
— Из русских сериалов какой самый лучший?
— Хмм, «Сваты». Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых — например, через Леонида Викторовича Слуцкого — передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой — это прикольно.
— Патриотическое кино? «Т-34», например?
— Когда выходят такие фильмы, я всегда жду обзор BadComedian (популярный кинокритик на YouTube. — Прим. «СЭ»). Я его обожаю, считаю, что в 99% случаев он полностью прав. При всем моем уважении к Дане Козловскому и другим талантливым актерам, но половина из того, что снимают у нас — это безобразие. BadComedian ведь не делает свои обзоры, чтобы
Я с уважением отношусь к любой профессии, но русские фильмы не могу смотреть — жду обзора. С удовольствием бы познакомился
— Из русского кино совсем ничего не заходит?
—
— А «Движение вверх», «Легенда № 17»?
— Когда смотришь их в кинотеатре, на то, как это снято, и не понимаешь еще всех нюансов, конечно, захватывает. А потом углубляешься, смотришь обзор, читаешь отзывы родственников — и что получается, у нас баскетбольная сборная СССР была составлена из слепых и кривых? Один игрок, якобы, был при смерти — хотя это не так.
Фильм про Харламова мне понравился, хотя, как говорили, там тоже много недостоверностей. Но подача крутая — про мужество и преодоление себя. Таких легендарных людей нужно воспевать и на таких историях воспитывать.
— Можете представить, что про вашу историю снимут фильм?
— Трудно сказать. Мне много знакомых говорило об этом, но я бы сделал это, когда буду стареньким.
— Кто в роли Дзюбы?
— Или Епифанцев — он здоровый малый, или Яглыч. Фактурные, мощные ребята.
— Как это кино будет называться?
— «Путь воина»,
Я не скрываю и считаю, что это так — я не такой как все. Не лучше и не хуже других. Было много талантливее ребят, а мой козырь всегда был характер — и за это большое спасибо отцу. Так было всегда — буду падать, лежать, но все равно карабкаться, ползти наверх. Как бы мне ни предлагали — вот здесь можно подняться по лесенке, а вот здесь пройти по ковровой дорожке, надо только быть для
— Что, кроме BadComedian, смотрите на YouTube?
— Разные обзоры — НХЛ, НБА, футбольные. Люблю Дмитрия Бэйла, который игры проходит. У меня нет времени столько играть, дети не дают, а ведь хочется. Единственные две игры — «Ведьмак», которого целиком прошел, и Kingdom Come: Deliverance — в Туле с другом в нее постоянно рубился, он отвечал за админресурсы и экипировку, чтобы мы были сыты, а я — за сражения, драки и миссии, где надо было
— А с детьми?
— Мультики и все, что связано со «Мстителями». Они у меня в этом плане помешанные, на меня похожи. Младший — Черная пантера, повторяет все его фразы коронные. У нас дома огромная армия игрушек 15-сантиметровых всех героев, штук 300 или 400, разделены на две коробки — плохие и хорошие. Мы выставляем их, и начинается драка. Я с ними всегда — видимо, не доиграл в детстве.
— Младший сын, наверное, пока не понимает, кем стал его отец для футбольной России. А старший?
— Тоже не до конца, думаю. Он сейчас занимается футболом, а я мало к нему хожу, потому что если загляну на тренировку, занятие может даже остановиться — там дети, родители, пока всем уделишь внимание, сфотографируешься. Сразу начинаются приемчики разные, празднование голов с жестом Дзюбы, мне это нравится.
— А ваши дети как празднуют голы?
—
— Вы смотрите
— Я вообще в шоке! Удивлен не только концовкой
НХЛ — непредсказуемость. Все лидеры вылетели — «Тампа-Бэй», которая выносила всех в регулярке, или «Калгари». От «Каролины» вообще не ожидал, что она столько продержится.
— Представим, что вы на месте Овечкина, и русский парень говорит: хочешь подраться — давай. Вломили бы ему?
— Да. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить — столько грязи не было бы.
— Последний момент, когда вы сдержались — эпизод с Бекао в матче с ЦСКА.
— Мне
— Провокатор номер один в русском футболе?
— Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жесткий, да, мог ради своей команды иногда
— Хотели бы с ним в одной команде сыграть?
— Да, мне нравятся такие футболисты — у него есть дух победителя, он боец. Я считаю, должны быть, конечно,
Для меня футбол это Колизей — мы выходим туда сражаться и побеждать. Чтобы обыграть
— В игре с ЦСКА вы постоянно о
— История с чемпионатом мира очень сплотила команду. Мы были на передовой, для нас это была серьезная война — мы в вакууме, а все против нас, откровенно говоря. Было много злости, почему я и выступил тогда перед стартом, меня это сильно разозлило. Не все могли справиться с таким большим давлением. Вот если бы мы проиграли, как после чемпионата Европы, когда злость и грубость были отчасти справедливы — мы провалились, нас вынес Уэльс, — к этому я был готов, сам 10 дней в себя приходил.
А когда еще ничего не началось, но тебя уже гнобят и не верят — это непонятно. Я всегда болею за сборные России во всех видах спорта. Да, если проиграют 0:10, могу сказать: «Ну, клоуны» — как и любой человек. Но до соревнований ты должен болеть и переживать, а не травить.
— Раньше вам всегда приходилось
— Да я кайфую от этого сейчас, 30 лет к этому стремился, чтобы футболистов любили. Стыдно за эмоции после Хорватии, а с другой стороны понимаю, что, возможно, после них ко мне и повернулась та аудитория, которой не до конца нравится футбол. Мне всю жизнь хотелось, чтобы нас любили, уважали наш труд.
— Стыдно за слезы во время интервью?
— Я не плакал! Это официальная версия. Я был очень зол тогда и в довольно резкой форме отказал в разговоре после матча. Ушел с Кудряшовым на допинг, пробыл там около часа. Иду обратно и решил для себя, что все — проехали, отпустило. Меня снова зовут, я подхожу к камерам, чтобы ответить, как и обещал, сначала говорю спокойно, а потом раз и поплыл. И даже сейчас вот расстроился. Для меня обидное очень поражение было — мы могли пройти хорватов, англичан бы точно победили в полуфинале.
— Вы стали лучшим и по оценкам «СЭ», и по опросу футболистов лиги. Кого сами считаете лучшим и почему?
— Я за то, что начинать всегда надо с чемпиона. Себя мне некорректно называть, но очень горжусь своим вкладом в это чемпионство. Ракицкий, Барриос и Азмун — три крутых игрока, которые очень сильно помогли, но не могу назвать их, потому что они не были с нами с самого начала пути. Так что назову Ивановича, Лунева — потому что в
Иванович держал уровень и нашу оборону. Нету крутой, с ним защита была в порядке, и он был бы в моем списке, если бы играл все время — но зимой появился Ракицкий. А Иванович — основополагающий столп нашей обороны. Менялись другие защитники, а он оставался, бился, провел только одну неважную встречу за весь чемпионат, на выезде с ЦСКА. Во всех остальных матчах ни один соперник его не переборол, не перебегал, никто не смял.
Лунев очень часто нас выручал и спасал. Это было незаметно для многих, потому что мы побеждали, но вот встреча с «Динамо», выход один на один — забей Черных, все бы сложилось иначе. И таких матчей было много. Это качественный и крутой вратарь, в нужный момент он тащит. По нему не скажешь, если он нервничает. Это хорошо — мне всегда говорили: «Даже если ты срешь, это надо делать уверенно». Он
Дриусси для меня так преображался по ходу чемпионата — выходил справа, в нападении, под нападающим, слева. Проделал колоссальный объем работы, профессионально и не по годам мудро отнесся ко всем этим сменам позиции.
Таких в команде было двое — он и я, кому нужно было свои амбиции, все свое «я» засунуть в одно место. И мы даже
— Прошлый год вы доигрывали на ободах. Как прошли сборы? По турниру в Катаре казалось, что чемпионом будет кто угодно, только не «Зенит».
— Нам не нравилось то, что происходило, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок «Спартак». Такое ощущение, будто реально
— А вам было все равно?
— Да.
— Вы лукавите — вы не выглядели довольным по ходу матчей.
— Уступать тому же «Спартаку» не хочется. Но не было такого — а, да хоть 10 пусть забьют, конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо — ненормально, когда все ходят, друг друга в щеки чмокают. Все эти вещи нас учили — ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим? «Спартак» указал на наши слабые места, значит, надо еще лучше тренироваться. Проигрывать «Спартаку» не хочется, даже если мы во дворе выйдем — все равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч — нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шел второй — видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло, уж извините — мы называем это «ПьянКап». При всем уважении.
— «ПьянКап» — это запомнится многим. Вы же были в «Спартаке», когда команда выиграла Копа дель Соль?
—
— Тогда к этому тоже так относились? Наступила эйфория?
— Да нет, не было ее. Наоборот, все смеялись, дурачились, что трофеи поперли. Мы и с «Зенитом» тоже
— История с переходом Паредеса нервировала команду?
— Нет, все спокойно. Всем было прекрасно понятно, что он хочет туда уйти, вопрос только в том, когда договорятся. На нем это никак не сказывалось. Паредес сам по себе такой — не любит обороняться, дорабатывать, компенсируя это талантом. Среди аргентинцев был вожаком, теперь им стал Дриусси, как мне кажется.
— Вас сильно грузили на зимних сборах?
— Мы притирались, не до конца понимали, то делаем или нет. У многих возникали вопросы к итальянским тренерам по физподготовке — мол, при Манчини вообще развалились, и что сейчас, то же самое? Что мы опять делаем не в тему? Снова так же встанем в сезоне? Но время показало, что нет.
Мы, игроки, можем, конечно, высказать свое мнение, но все равно в итоге будем делать то, что нам говорят. Никто ведь не скажет — вот это я не побегу. Это непрофессионально. Я в свое время набегался, хотя не понимал, зачем это нужно, и это не приносило результата. Определенный функционал ты закладываешь, но многое набирается через матчи, когда ты с мячом — этого не заменит ничто. Как бы ты ни был готов физически, игра это другое, там рваный ритм, ты раз дернулся, другой — и задышал. В это нужно вкатиться, а таким рослым ребятам, как я, требуется еще больше времени. Но в этом и кайф для меня — ждал этот вызов, хотел стать чемпионом.
Собирался показать, что это обманчивое утверждение — что мне, мол, нужно
Нет такого — был в порядке вчера. А сегодня что? Миодраг Божович любит повторять: «Это как в сексе — ты не можешь один день быть в порядке, а на следующий, придя к жене, сказать —
— Расскажите о жене. Она человек не публичный, Инстаграм не ведет.
— Супруга кричит, что я сильно ревнив! Но на самом деле нет, мы так смеемся просто. В моем понимании семья и любовь требуют тишины. Это мой мир, любая фотография с женой и детьми мне дается с трудом. А для чего? Я Инстаграм завел только потому, что меня просили спонсоры и клуб — надо, надо, много юных, людей, которые смотрят футбол, им интересно. И
А жена — то, что она красивая, мы с детьми и так знаем. Любим ее, она для нас номер один, эпицентр всего. Для меня важно, какой она была и есть, какая мама, не то, как
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— Супруги футболистов активны в соцсетях — показывают свою жизнь, наряды, еще
— Для меня это ужас. А когда жены начинают еще
— В чем Кристина умнее вас?
— В том, что более сдержана, чувствует меня, знает, как вести себя в разных ситуациях, умеет подобрать правильные слова. Мне это нравится. Она — замечательная мама. И вкусно готовит!
— Что именно?
— Да все! Прошла курсы подготовки у моей мамы. Я люблю много есть, но в еде привередлив, и у нее была настоящая школа жизни с мамой, они притирались друг к другу, молнии летали.
— По футболу подсказывает
— Нет, никогда. И это тоже ее женская мудрость — она в этом ничего не понимает, как может
— Начало года вышло непростым: «Фенербахче», битва с «Вильярреалом». Что там было не так? Почему не прошли дальше? Новый президент «Зенита» Александр Медведев говорил, что цель — финал Лиги Европы. Вы разочарованы?
— Отчасти да, отчасти нет. Откровенно говоря, мы обсуждали между собой, внутри команды, и задача номер один у нас была чемпионат, боялись упустить золото. Одно дело — дойти до финала и там уступить. Понимали, что есть «Челси», «Арсенал», «Наполи» — давайте будем откровенными, мы не выиграли бы Лигу Европы. Наверное. А вот если профукать золото, это будет вообще шоу. Ведь,
— Вас легко прошла команда, которая стояла в Испании на вылет. Казалось, в технической оснащенности — пропасть.
— Нет, просто они действительно здорово сыграли против нас, плюс мы допустили такие оплошности и сами растратили кучу моментов. Первый наш пропущенный гол со стандарта — ошибка моя и Азмуна. Мы уступаем в верховой борьбе, скидка, и у меня на уровне подсознания, что наши выиграют, и в контратаку побежим. Ну и я рванул уже вперед — глупо, меня тот момент научил, я с тех пор все время оставался на месте. Получается, убежал в контру, Азмун,
Опять же, заблуждение всех — мол, «Вильярреал» идет на 16-м месте. И что? У него состав дороже нашего, там качественные футболисты. Как они сыграли с «Барселоной»? 4:4 — и «Барса» тогда еще не была чемпионом, она приехала туда и отскочила, горела 2:4. Это суперкачественная команда, они и в Испании по подбору людей
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— В той встрече Шкртел играл персонально по вам? Был же еще второй центральный защитник, маленький.
— Да, злой такой. Я и с одним играл, и с другим — там ведь по ситуации действуешь, не можешь подойти к
Но вообще нам тогда пришлось тяжело, потому что судья нас уничтожал. Француз,
— Вас бесило, когда говорили, что «Зенит» выглядит примитивно, а вся тактика — попади в Дзюбу? Так ведь продолжалось полгода.
— Не то, чтобы мы так играли, просто когда тяжело и нас поджимают, то почему бы не использовать такой козырь — выбить на меня, я постараюсь зацепиться, сброситься, и мы за счет этого выйдем в атаку.
Раздражает, когда все постоянно меняется. Пришел Заболотный — сначала все кричали, что он ничуть не хуже Дзюбы и даже лучше. Потом все наоборот. Это банда флюгеров, их огромное количество. Вы смотрите футбол, пожалуйста, внимательно — у нас полстраны не разбирается в нем. Мы идем на первом месте, а все обсуждают тактику «бей вперед на Дзюбу». Да кому какая разница, если мы лидируем? Пусть так. Появились у нас ребята, мы смогли перестроиться: Ракицкий с великолепным первым пасом, раздает диагонали, Барриос выгрызает все в центре, цементирует, Азмун врывается за спину хорошо.
Да и я не только в воздухе могу играть, но и низом, это все знают. Про меня говорят — да он деревянный! Всему футбольному миру известно — у меня изначально школа спартаковская, такой практически ни у кого нет. В технике никому не уступлю. Все говорят, я супермедленный. Это ложь, но не буду же каждому доказывать. У нас есть тесты в команде и сборной, из 25 футболистов я всегда бегу 10-й или 11-й. Я не тихоход — для своего роста и веса вообще очень хорошо двигаюсь.
— Нас поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.
— Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения.
Ну сказал и сказал однажды — я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен, мне известно, что спустя
Мы тренировались тогда, я по тестам в тройке лучших закончил, ко мне подошел Юхан Гераскин: «Можно пожать тебе руку? Я восхищен тем, как ты продолжаешь заниматься несмотря ни на что». Я ему — в смысле? А как не продолжу? Я профессионал, буду убиваться здесь каждую оставшуюся минуту. И если ухожу, то что мне — быть разобранным и мертвым, с пузом? Уже тогда для меня было много звоночков.
А потом идет игра, тайм один состав, тайм — другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали — хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал — неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается — и раз, вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю — что такое? Он мне — не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу. Ни с того ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал — все, «Зенит». Мне начали говорить — подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения — такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными.
Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» — это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник — по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск — лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя — вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.
В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли — ребята, эти люди здесь
Так что с Федуном мы просто перекинулись парой фраз. Он, кажется, попросил много не забивать, а я отшутился.
— Можете представить, что
— Игроком — точно нет. По моим ощущениям — с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать
— То есть, условный «Долгопрудный» или «Арарат» — не вариант?
— Никогда. Зачем? Это уже мучение. Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет, нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история.
— Вы уже получаете тренерское образование?
— Через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.
— И вы хотите играть в атакующий футбол?
— Да, но иногда нужно подстраиваться под соперника. Моя философия будет построена, как у Клоппа, на отношениях с игроками. Для меня это основополагающий момент. Ребята должны быть уверены во мне, а я — в том, что они станут убиваться за меня.
— Для вас удивительно, как «Спартак» за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада?
— Мне кажется, это похоже на «Спартак». Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да,
— Вам нравится Каррера?
— Я много знаю, как все есть, но в целом — да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов — всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед — у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто — тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?
— Вы никогда не высказывались о Глушакове. Неприятен этот человек?
— Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться — у него своя жизнь, у меня своя.
— Не думаете, что с ненавистью к нему и этим «Иуда, иуда» уже перебор, не заслужил парень такого?
— Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов.
Но когда ты дал
Ведь, оскорбляя
—
— Изначально он сам это воспринимает, надо отдать должное. Хохочет, когда начинают скандировать его фамилию. Мне кажется, от этого немного кайфует — это
— Как он у вас записан в телефоне?
— Заба. А у Кержа, кажется — Заба Гений, мы его часто так называем.
— Самое необычное имя одноклубника в вашем списке контактов?
— Только если Лунев — Лунтик, как в мультике.
— Именно вы помогли Ракицкому влиться в коллектив?
— Не думаю. Он такой прикольный парень сам по себе — простой, свой пацан. Прямолинейный — как в том его интервью: «Шо я вам, блоггер
— В чем секрет его штрафных? Говорят, он использует недоработки вратарей, которые ставят маленьких на край стенки, и он бьет как раз над ними.
— Нет, у него просто левая классная. У правшей правая хорошая, но и левой они неплохо действуют, а у левшей левая в порядке, а правая чаще всего для ходьбы, можно тапочек надевать. А у Рака и правая хорошая, еще и удар какой. Он очень качественный футболист, иногда на тренировках такое выдает своей левой.
— Есть тема табу у него — Украина?
— Нет. Мы обсуждаем
— Нравится Усик?
— Своим стержнем, поведением, манерами, как разговаривает, имеет свое мнение. Я не беру то, что он сверхталантливый боксер, очень крутой. Люблю и уважаю тех, кто не переобувается на ходу, а говорит, как есть.
— Как Семак объяснял перемены в вашей игре, когда пришел Азмун? Были мысли о том, почему вам перестраиваться, а не ему?
— Потому что я могу перестроиться, а Сердарыч не сможет — у него свои козыри, которые нужно использовать. Зачем ему мучиться там, если своими открываниями за спину он приносит пользу и лучше в этом, чем я. Это правда. При всем здоровом эгоизме, после чемпионата мира я изменился, турнир помог мне. Необходимо было пройти весь этот путь: от недовольства, что меня заменяют, до осознания того, что помогать команде можно
Тренерский штаб сказал — вот здесь тебе будет даже лучше, раскроются все твои качества. Пришлось тяжело — все говорили про Азмуна и про то, что Дзюба сдулся. И жена мне сказала — если ты со смирением, закатав рукава, выдержишь это, то раскроешься для всех с другой стороны. Плюс у меня в голове сидело — все это ради чемпионства, к тому же я становлюсь свободным художником, не привязанным к месту. Приятно, что Шалимов в разборах много говорил обо мне. Не сразу, но люди начали замечать.
— Семак оставляет впечатление человека, который не злится на вас и не повышает голос. Это так?
— Нет, бывает всякое — когда ему
— Главное для вас качество
— Большая его заслуга в том, что он смог объединить в команду тех, кто вернулся, донести до них свои идеи, и то, что все слушали друг друга — он много спрашивал, выяснял чужое мнение, разговаривал со многими индивидуально. Создал атмосферу — без конфликтов, грязи и всего остального.
— По Манчини у вас отболело?
— Да, конечно.
— Он
—
— То есть, как тренер, он — дно?
— Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.
Столько баек с ним связано. Готовились
Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши — погнали». Никого не знал из соперников. Говорит — там есть классная десятка, как его? Ему шепчут — Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова — Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.
— Пожалели, что вас не было в том чемпионском самолете?
— Нет, честно. Знаю, что ребятам в самолете было странно, не до конца понималось. Для меня было важно ЦСКА обыграть, ощутить этот праздник. Хотелось, чтобы это произошло именно в домашней игре, даже немного расстроился, что Тула так разорвала «Локомотив» — думал, пусть тоже вничью сыграют, чтобы в матче с ЦСКА все решилось, чтобы прямо вау. А с другой стороны — вдруг
— Люди в «Сапсане» поздравляли?
— Я капюшон надеваю и сижу спокойно — так часто перемещаюсь. Иначе надолго зависну с фотографиями и автографами, а иногда хочется и с самим собой побыть. И если на перроне зазеваться, можно там застрять.
— Самый крутой человек, который попросил у вас селфи?
— Приятно было, когда подходили ребята из Comedy Club. Да мне вообще классно, когда любые люди останавливают.
— Вы перед Тулой проставились за то, что «Арсенал» остановил «Локо»?
— Ну как я проставлюсь? Меня пригласили к Гураму Аджоеву и главе области, познакомили со всеми — с Сергеем Шойгу, с легендарными хоккеистами, — было приятно. Даже в футбол немного поиграл с Сергеем Лавровым, голевой пас на него отдал.
— Смотрите чемпионат мира по хоккею? — интервью состоялось еще до поражения нашей команды в полуфинале с финнами (0:1).
— Да. Очень хороший хоккей! Но давайте по порядку — я болею за наших, хочу, чтобы они выиграли и всех разорвали. Но хоть у
— У американцев есть Кейн.
— Один, да. У нас на Кейна Кучеров — и поехали: Овечкин, Малкин, Кузнецов, Орлов, Ковальчук, Дадонов и все остальные. В каждом звене игроки НХЛ. У кого еще так есть? Только мы так на чемпионат мира приезжаем. Вот если мы разобьем всех на Олимпиаде и Кубке мира, куда приезжают лучшие из лучших, я первый скажу, что мы — номер один.
Будет круто, если мы сейчас победим, но показатель — это Кубок мира. Я хочу, чтобы мы обыграли сильнейшую Канаду и Швецию.
— Вам не кажется, что это их проблемы, а не наши, что они не приехали?
— Да, но они просто воспринимают это
— У вас была в карьере игра лучше, чем в Краснодаре?
— Наверное, нет. Я этого матча очень ждал, у меня было ощущение, что должно
— Всю игру вы бодались с Мартыновичем. Приятно было обхитрить его в ключевом моменте?
— Не обхитрить, а продавить. На самом деле, у нас очень хорошие отношения с ним, можем списываться иногда. Он добрый парень, даже в той ситуации было большое недопонимание. Мне многие писали потом из Краснодара — вот, мы вас любили, а вы нам средний палец показали. Не было такого, это ложь. Когда я проявлял эмоции, это было в адрес тех болельщиков, которые пытались меня оскорбить. Я злился на это и кричал — тащите, где вы там, давайте! Никакого неуважения не было с моей стороны.
И была неадекватная реакция, когда они думали, что Оздоев симулирует. Я сам до конца не видел эпизод, а когда посмотрел повтор — ну это железная красная карточка. Он ему чудом не сломал ногу. Слышал потом, как Ерохин сказал в эфире, что за Перейрой такое водится — и это правда. Перейра — качественный футболист, хороший парень, но я сам не раз сталкивался с тем, что, когда идешь с ним в стык, он поднимает ногу. Часто делает грубые вещи, его как заклинивает. И он специально так поступил с Оздоевым, я его знаю, и реально сломал бы его.
И заваруха началась, потому что якобы Оздоев симулировал. Там уже и Ари ее немного спровоцировал. Я удивился, почему все смолчали на этот счет — уже не первый раз с ним такое. Подбежал, пихнул Анюка, заварил кашу
— Как восприняли вызов Ари в сборную?
— Спокойно. Если Гильерме пришел с Мариу Фернандесом, почему Ари нельзя? Раз есть прецедент. Изначально я был против этого всего, когда мои у меня спрашивали — я был против натурализации, никогда этого не скрывал. Для меня это ненормально. Но! Когда уже это произошло, то я воспринимаю и Гилю, и Мариу как своих соотечественников, у меня с ними замечательные отношения. Они классные парни, доказывают все своей игрой, помогают нам. Но я не хочу, чтобы это было как поток. Есть клубы, меняйте клубы, как хотите. Но
— У вас сейчас есть ощущение, что слишком много натурализованных игроков?
— Смотря что считать «много». Сейчас объявили состав сборной — там Гильерме и Мариу. Нойштедтера я не считаю иностранцем — так можно и Черышева испанцем считать, по менталитету он точно такой, больше времени там прожил.
— Сафонов — это новый Акинфеев?
— Этот парень — молодец, я им приятно впечатлен. По ходу игры много раз комплименты ему говорил — мол, красавец, как ты это сделал?
— Что запомнилось во время церемонии награждения?
— То, что мы чемпионы, что обыграли ЦСКА так уверенно. Наслаждался именно этой игрой, была травма неприятная, и еще за день было непонятно, выйду или нет. Но все обошлось — и я как будто летал, от всего получал удовольствие, кайфовал от футбола. Такое не всегда бывает — это был тот вечер, когда мне хотелось, чтобы игра длилась сутки или двое. Всю игру боялся, правда, что нога заболит, но все в порядке.
— Вы вывели детей на награждение. Как они реагировали?
— Мне хотелось, чтобы сыновья этим моментом насладились. Им нравится после матчей выходить на поле, мы играем немного, а тут такой праздник. Я раньше больше внимания старшему уделял, потому что он ревновал к младшему, а теперь стараюсь наверстать упущенное с мелким. Медаль ему надел, чтобы он гордился папой. Мне отец сказал однажды — самое лучшее уважение, это уважение наших детей. Я очень этого хочу.
— Кому планируете показать кубок?
— Я бы взял его к родителям, к сестре, знаю, что для них это большая гордость. К родственникам в Чувашии, которые всю жизнь меня поддерживали, я у них все лето проводил, мяч там гонял.
— Тема Быстрова для вас табу?
— Нет.
— Просто увидел его в раздевалке, напротив шкафчика с вашей фамилией.
— Когда видимся, мы здороваемся. Все спокойно, я отпустил ту ситуацию.
— Та история — вранье?
— Ну конечно! Я прекрасно понимаю, кому это было нужно.
— Кому?
— Карпину, кому же еще. Не хочу этого касаться, пусть это на совести каждого участника будет.
— Вы с Карпиным общаетесь сейчас?
— Нет, не здороваюсь даже, вообще никак.
— Как вы собирались быть секундантом бойца Волкова накануне игры «Зенита»?
— Не то, чтобы секундантом. Так, поддержать — я с ним в хороших отношениях, но с его командой больше дружу, постоянно общаюсь, встречаюсь.
— Может, продолжить карьеру в ММА? Как оцените свои шансы?
— Думаю, потренировавшись, я бы смог там. В дальнейшем хочу с ними плотно позаниматься, поставить хороший удар, чтобы были навыки.
— Если бы все было серьезно, на какой секунде Волков бы вам втащил?
— Если без подготовки, он меня убил бы в первом раунде. То же самое, что я уничтожил бы его в футбол 50:0. Есть профессионалы в своем деле, у него своя специализация. Как бы я ни хорохорился, что неплохо в теннис играю на любительском уровне, но любой профик меня вынесет, не напрягаясь. Это нормально.
Понятно, что в футболе, наверное, этот пробел не возместить, но если позаниматься
— Как относитесь к таким перфомансам, как бой Дацик — Тарасов?
— Видел, было забавно. С одной стороны, когда это все заводится, это интересно. Но когда Дацик его в одну калитку ушатывает, а
— Вы говорили с Кокориным по телефону в последнее время?
— Нет.
— Только через письма?
— Да, писал ему с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли
— Он изменился?
— Пока не могу понять. Искренне надеюсь, что это так. Эта история уже многих научила. Даже по себе могу сказать — если возникает
— История Гулиева?
— Для меня это удивительно. Зная все, что происходит, ехать на красный свет, на пешеходке задеть человека и потом ему еще и добавить — это фантастика. Надо отдать должное — он или его окружение сообразили моментально, мозгов хватило.
— Нет ощущения, что у окружения Кокорина и Мамаева их не хватило?
— Миллиард процентов. В любой компании должен быть
— Главное впечатление от процесса Кокорина и Мамаева?
— Не знаю. Я бы искренне извинился,
— Думаете, Кокорин вернется в футбол?
— Да. Он очень талантливый парень, плюс здоровье и возраст позволяют ему — 28 лет, у него еще есть время. Как только выйдет,
— Поговорим о вашем будущем. Уже дали агентам авторизацию на ведение переговоров?
— У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами — компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель — смотрим на Англию.
— Был
— Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона — нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.
Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» — одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой — рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня…
— Было царское предложение оттуда прошлым летом.
— Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.
— А если позовут в Китай сейчас?
— Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим… Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет. И потом — какое предложение поступит из Англии. Одно дело, когда звал «Кардифф» — я сразу знал, что вернусь обратно с Паркинсоном. Сам понимаю, что расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона». Потому что есть первые
— К тому же Сульшера вы знаете.
— Да, был бы его
— Поразил момент, когда Сульшер перед матчем «Мольде» — «Зенит» попросил у вас футболку для своего сына. Вы дали?
— Конечно! Я очень его уважаю, мы тепло пообщались, насколько мне хватило английского. После игры он зашел в раздевалку, поздравил с выходом, сказал, что заслужили. И вообще очень лестно обо мне отзывался. Мне он еще игроком в «Манчестере» нравился, так уметь выходить на замену — это искусство.
Приятно, когда такие люди тебя отмечают и
— Что для вас сейчас первично?
— 50 на 50. Скажу без лукавства, Англия — это мечта. И опасность определенная — ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же — вызов, а вдруг у меня получится?
— У Аршавина не получилось?
— До конца нет. Да, четыре гола на «Энфилде» никто никогда не забудет, но это один год, а смотрят ведь не по одному сезону. Мне кажется, надо провести
— Английский учите?
— Нет, каюсь, лентяй. Считаю, что как только окунусь в среду, сразу выучу, потому что буду со всеми трещать. Буду прямо насыпать им, а они будут поправлять. Так мне тяжело — пару раз попытался, но меня это душит, нужно общение. Там будет проще.
— Если это будет не топ-4 или топ-5, а вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените», учитывая налоги?
— Возможно, но все относительно. Там клубы столько получают за телевизионные права, что могут себе позволить — даже судя по прошлогодним разговорам.
— Даже ради условных «Эвертона» и «Вест Хэма»?
— Ничего себе «даже»! Да.
— Что такое Ливерпуль по сравнению с Петербургом?
— Не в городах величие — в людях. Там, где я окажусь, уже будет вечеринка. Позову всех близких друзей, семью. Но вообще много сомнений, надо будет хорошо подумать. Пока я так хорохорюсь, но решение должно быть взвешенным.
— У Черчесова спрашивали совета?
— Нет, но, думаю, он, как любой, скажет — попробуй свои силы в Европе. Опять же страшно — а если не заиграю, не получится? К русским там непонятно относятся, а тут Евро на носу, если мы туда пройдем.
— То есть, меньжуетесь?
— Нет, но меня терзают смутные сомнения.
— Какие факторы риска?
— Сам английский футбол меня не пугает. Просто все новое и неизведанное немного настораживает, так всегда. А потом окунаешься — и вроде хорошо. Посмотрим.
Повторюсь — прежде всего, у меня еще год контракта с «Зенитом», я не могу просто сказать: «Здрасьте и до свидания».
— Вы говорили президенту клуба Медведеву об Англии?
— Мы немного беседовали об этом. Я в самом соку, у меня впереди три, четыре, а то и пять лет — при своем отношении до 35-и я буду в хорошей форме и ментально очень силен. Мне это нравится. Все, кто говорил, что вот сейчас я булочки расслаблю, могут помолчать. Дальше вызовы — или Англия, или Лига чемпионов. Или еще раз стать чемпионами — второй сезон ведь будет сложнее. Сейчас я принадлежу «Зениту», как только будут
— Но «Зенит» ведь готов был продать вас прошлым летом в Китай.
— Нет, это не так. Когда поступило предложение, Александр Дюков сказал: «Мы не очень хотим тебя отпускать». Дальше уже я сам засомневался. Не было такого, что меня хотели продать.
— У вас есть
— Пока не думал. Наверное, июль — хотя англичане ведь любят затянуть все это до последнего момента, закрытия окна. Меня к этому приучили.
Главным образом, все зависит от «Зенита» — я никак не выламываю им руки, очень уважительно отношусь и к Алексею Миллеру, и к Александру Медведеву. Они грамотные профессионалы. Если честно — все мои мысли сейчас о сборной. Я туда с теплотой еду, там хорошая атмосфера, плюс большие обязанности у меня, как у капитана.
— Там все так поменялось, много новых людей. Вы со всеми знакомы? Комличенко узнаете?
— Да, всех знаю в лицо, много смотрю футбол, могу даже определить игрока по походке. Задача сейчас — пропитать всех тем духом, той аурой, которая осталась в сборной после чемпионата мира. Мне все равно, кто приезжает — Комличенко или Песьяков, — раз ты пришел в сборную России, должен за свою страну отдаваться полностью, положить все на алтарь победы. Таким будет посыл тренерского штаба и капитана. Хочешь отдыхать — дверь открыта.