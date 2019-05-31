Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении футболиста «Тоттенхэма» Янссена

Источник: Reuters

Контракт 24-летнего нападающего с клубом из Лондона действует до лета 2020 года. В чемпионате Англии сезона-2018/19 Янссен сыграл в трех встречах, не отметившись результативными действиями.

«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», — заявили в агентстве.