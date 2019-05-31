Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении футболиста «Тоттенхэма» Янссена

Контракт 24-летнего нападающего с клубом из Лондона действует до лета 2020 года. В чемпионате Англии сезона-2018/19 Янссен сыграл в трех встречах, не отметившись результативными действиями.
«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», — заявили в агентстве.
Янссен перешел в «Тоттенхэм» из голландского АЗ в 2016 году. В составе английской команды игрок принял участие в 42 играх, отметившись шестью голами. Голландец является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов сезона-2015/16 (27 голов) в составе АЗ, также игрок в 2016 году получил «Приз Йохана Кройфа», который вручается по итогам сезона чемпионата Нидерландов лучшему футболисту моложе 21 года. За сборную Нидерландов футболист сыграл в 17 встречах, забив семь голов.