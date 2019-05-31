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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов победил в голосовании за звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

Голосование проходило на официальном сайте РПЛ и на странице лиги в социальной сети «ВКонтакте». Чалов набрал в нем 41,15% голосов (44 710). В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также лучшим игроком лиги по системе гол + пас (15 голов и 7 голевых передач). Чалов признавался лучшим игроком РПЛ в октябре и мае.

В тройку лучших в голосовании также вошли нападающие санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба, набравший 27,22% голосов (8 голов и 10 голевых передач), и Сердар Азмун, у которого 9,96% (13 голов и 6 голевых передач).

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