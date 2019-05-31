Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Голосование проходило на официальном сайте РПЛ и на странице лиги в социальной сети «ВКонтакте». Чалов набрал в нем 41,15% голосов (44 710). В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также лучшим игроком лиги по системе гол + пас (15 голов и 7 голевых передач). Чалов признавался лучшим игроком РПЛ в октябре и мае.