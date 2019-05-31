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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне

В сезоне-2018/19 эти люди получили тонны критики в свой адрес.

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Источник: Спорт-Экспресс

Денис «Номер восемь» Глушаков

Полузащитник чуть ли не весь сезон слышит в свой адрес оскорбления с трибун. Объявленный главным виновником увольнения итальянского тренера Массимо Карреры, Глушаков в глазах публики превратился из лидера и капитана в «Иуду». Именно это слово скандируют болельщики на играх «Спартака». А еще вывешивают баннеры с перечеркнутой восьмеркой. И точно так же стали называть игрока — без упоминания имени и фамилии, просто цифра.

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В какой-то момент уровень недовольства был настолько велик, что на улицах Москвы появились растяжки, где Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака». Например, «Вклад “Глушаков”: потеряй все», «Пиво “Глушаков”, забродившее год назад», «Ставка на Глушакова всегда проигрышная», «С Глушаковым далеко не уедешь».

Олег «Пиджак» Кононов

Такое прозвище закрепилось за главным тренером «Спартака» почти сразу как он возглавил команду. Болельщики не верили, что Кононов достаточно хорош, чтобы приструнить игроков и сделать из них единую команду, да еще и поставить красивый футбол. На первых порах тренеру прощались неоднозначные с точки зрения болельщиков решения. На строительство игры ему выделили 4 месяца, как сам Кононов и обещал в многочисленных интервью.

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Но весной хейт со стороны публики резко усилился. Прозвище «пиджак» утвердилось в качестве основного, а на любые слова Кононова на пресс-конференциях была болезненная реакция.

Апогеем злобы стал последний матч сезона с «Оренбургом». «Спартак», которому нужно было победить, чтобы занять 4-е место, уступил 0:2. И после игры Кононов имел неосторожность сказать, что две ошибки 21-летнего вратаря Максименко повлияли на результат.

Болельщики тут же заняли сторону футболиста, который, между прочим, спас «Спартак» от возможного разгрома. А ненависть и недоверие к главному тренеру выросли до такой степени, что даже выполнение поставленных задач в следующем сезоне вряд ли уже что-то изменит.

После того матча болельщики красно-белых написали пост поддержки Максименко в инстаграме, под которым поставил лайк и сам вратарь.

«Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», — говорилось в сообщении.

Станислав «Добытчик» Сухина

«Много кубков не бывает. Нормальный мужчина — добытчик», — казалось, после победы в Кубке России Сухина троллил тех, кто возмущался судейством в пользу «Локомотива» в некоторых матчах сезона.

Больше всего хейта сотрудник железнодорожников получил от людей из футбола с приставкой экс. Например, экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов связал ошибки в матчах «Локо» именно с работой Сухины и заявил, что все это не совпадение, и что якобы ведется работа с судьями.

Что же до соцсетей, то в какой-то момент возмущение перешло в безобидные мемы.

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Мануэл «Лентяй» Фернандеш

Осенью один из лучших игроков «Локо» провел неудачный отрезок, не забил важный пенальти в ворота «Порту» в Лиге чемпионов и разругался с руководством из-за нового контракта. Португалец требовал большие деньги, клуб назвал свою сумму, которая не устроила полузащитника.

В последнее время болельщики любого клуба болезненно реагируют, когда узнают, что тот или иной футболист команды претендует на высокую зарплату, не важно, свой он или легионер. Поэтому волна хейта по поводу контракта не обошла и Фернандеша. Ведь стало известно, что он не намерен идти на понижение и хочет дальше получать порядка 4 миллионов евро.

Впрочем, болельщики «Локо» обошлись обычными призывами к португальцу уйти из команды и больше всего негодовали, когда Мануэл — трижды по подсчетам фанатов — не жал руку Юрию Семину после замен.

Помимо этого полузащитнику предъявляли претензии в том, что он часто заигрывался, не продвигал мяч вперед и чаще играл на себя, показывая финты в центре поля, чтобы потом сделать вот такую нарезку для Инстаграма.

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Не забыла высказаться о Фернандеше и бывшая президент «Локо» Ольга Смородская. Она назвала Мануэла ленивым игроком, который хочет только получать деньги, и отметила, что без него атмосфера в коллективе станет лучше.

Ари «Зачем паспорт получил»

Натурализованный бразилец попал в немилость к бывшим игрокам сборной России. Когда его впервые вызвали в национальную команду (в ноябре 2018 года), ярко выступил Роман Павлюченко. Он недолюбливает Ари еще с 2017 года, когда случилась потасовка между игроками «Локо» и «Урала» в финале Кубка России. Павлюченко заявил, что Ари для него раздражитель и матчи сборной с участием русского бразильца он смотреть не будет. Также бывший нападающий возмутился тем, что в команде вообще столько натурализованных игроков.

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Павлюченко критиковал форварда и за поведение в матче «Краснодар» — «Спартак» (0:1). Ари получил красную карточку за симуляцию в штрафной соперника, а потом боднул защитника Самюэля Жиго.

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Еще одним персональным хейтером Ари стал Павел Погребняк. Недавно нападающий «Урала» неосмотрительно высказался по поводу цвета кожи натурализованного бразильца.

«Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — сказал Погребняк в интервью «КП». И получил за это высказывание наказание от комитета по этике РФС — штраф в 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона.

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