Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера «Ростова»

Источник: ИТАР-ТАСС

Действующее соглашение 50-летнего тренера с клубом рассчитано до лета 2020 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял девятое место в чемпионате страны.

«Валерий Карпин — главный тренер “Ростова”, он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ и, удивительно, всегда есть предложения из Испании, но он не хочет уходить, — сказал Арутюнянц. — Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с “Ростовом” добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату, у нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия, Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с “Ростовом”, что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет».

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Президент клуба отметил, что недоволен результатами прошедшего сезона. «Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражений, — сказал он. — Довольны ли мы результатом? Нет, не довольны, у нас хорошая команда, и мы хотели большего, все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики, ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче».