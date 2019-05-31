Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера «Ростова»
ТАСС, 31 мая. Российский специалист Валерий Карпин останется на посту главного тренера клуба Российской
ТАСС, 31 мая. Российский специалист Валерий Карпин останется на посту главного тренера клуба Российской
Действующее соглашение 50-летнего тренера с клубом рассчитано до лета 2020 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял девятое место в чемпионате страны.
«Валерий Карпин — главный тренер “Ростова”, он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ и, удивительно, всегда есть предложения из Испании, но он не хочет уходить, — сказал Арутюнянц. — Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с “Ростовом” добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату, у нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия, Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с “Ростовом”, что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет».
Президент клуба отметил, что недоволен результатами прошедшего сезона. «Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражений, — сказал он. — Довольны ли мы результатом? Нет, не довольны, у нас хорошая команда, и мы хотели большего, все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики, ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче».
Кроме того, Арутюнянц дал оценку финансовому положению ростовского клуба. «К сожалению, я не могу сказать, что все хорошо, — отметил он. — Смотря с чем сравнивать, если с тем, что было два года назад, то, конечно, дела гораздо лучше, почти все старые долги закрыты, но постоянно всплывают новые задолженности 2014−2017 годов. Мы их тоже закрываем, но в ущерб сегодняшней ситуации, образовываются разрывы бюджета, финансовый дефицит, сегодня мы в постоянном некритичном дефиците, есть и старые долги, и текущие, клуб был на грани банкротства, сегодня ситуация стабилизирована».