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31 мая, источник: ТАСС

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб «Динамо» заключил контракт с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 5 лет. Отмечается, что сейчас он находится в расположении сборной Польши и присоединится к команде в ближайшее время.

В «Динамо» Шиманьский перешел из варшавской «Легии», с которой в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Польши, проведя за команду 42 матча в различных турнирах и отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

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