«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским
ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб «Динамо» заключил контракт с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским. Об этом сообщает
ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб «Динамо» заключил контракт с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским. Об этом сообщает
Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 5 лет. Отмечается, что сейчас он находится в расположении сборной Польши и присоединится к команде в ближайшее время.
В «Динамо» Шиманьский перешел из варшавской «Легии», с которой в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Польши, проведя за команду 42 матча в различных турнирах и отметившись двумя голами и семью результативными передачами.