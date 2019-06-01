Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По словам представителя защиты Мамаева, судом первой инстанции была допущена судебная ошибка, что привело к незаконному осуждению футболистов. Бушманов добавил, что «имеются основания для оправдания по части обвинения, переквалификации на менее тяжкий состав [преступления] с незамедлительным освобождением из-под стражи». Адвокат попросил Москалькову направить сотрудника аппарата омбудсмена на заседание Мосгорсуда, где будет рассмотрена жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

Читайте также Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Ранее защита Кокорина и его брата Кирилла обжаловала их приговоры в Пресненском суде Москвы. По словам адвоката нападающего Вячеслава Барика, суд допустил неправильное применение уголовного закона. Это привело к вынесению несправедливого приговора и является основанием для его изменения.