«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской