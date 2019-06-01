«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».