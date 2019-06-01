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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дриусси признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам мая

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Болельщики петербургского «Зенита» признали нападающего Себастьяна Дриусси лучшим футболистом команды в мае, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Аргентинский форвард по итогам голосования обошел защитников Александра Анюкова, занявшего второе место, и ставшего третьим Ярослава Ракицкого.

Дриусси в прошлом месяце провел за клуб три матча и забил пять мячей: один в ворота грозненского «Ахмата» (1:1) и по два в играх с московским ЦСКА (3:1) и красноярским «Енисеем» (4:1).

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