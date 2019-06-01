Источник: «Динамо» подписало полузащитника «Арсенала» Кадири
«Динамо» подписало полузащитника тульского «Арсенала» Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com.
«Динамо» подписало полузащитника тульского «Арсенала» Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com.
Детали контракта и стоимость трансфера не разглашаются. Издание отмечает, что хавбек присоединится к клубу, который базируется в Химках.
В то же время портал Ghanasoccernet.com сообщает, что Кадири перейдет в киевское «Динамо». Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с «Аустрией» по поводу трансфера игрока.
Права на Кадири принадлежат венской «Аустрии». Он присоединился к «Арсеналу» летом 2018 года на правах аренды.
В минувшем сезоне Кадири провел 27 матчей за «Арсенал», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Туляки заняли 6-е место в чемпионате России-2018/19.