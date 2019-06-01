Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
2.06
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Динамо» подписало полузащитника «Арсенала» Кадири

«Динамо» подписало полузащитника тульского «Арсенала» Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com.

Наверх

Детали контракта и стоимость трансфера не разглашаются. Издание отмечает, что хавбек присоединится к клубу, который базируется в Химках.

В то же время портал Ghanasoccernet.com сообщает, что Кадири перейдет в киевское «Динамо». Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с «Аустрией» по поводу трансфера игрока.

Права на Кадири принадлежат венской «Аустрии». Он присоединился к «Арсеналу» летом 2018 года на правах аренды.

В минувшем сезоне Кадири провел 27 матчей за «Арсенал», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Туляки заняли 6-е место в чемпионате России-2018/19.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Уайлдер решился на второй бой против Фьюри
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь