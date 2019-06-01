«Оренбург» планирует провести шесть матчей в ходе подготовки к сезону

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» 12 июня соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на сборы. Команда проведет два сбора в Австрии — в Вальхзее ( 12—23 июня ) и в Эренхаузене (27 июня — 7 июля).

«На двух предсезонных сборах запланированы контрольные матчи, предварительно по три матча на каждом сборе, даты и соперники будут опубликованы позже», — говорится в сообщении.

Команда прибудет в Оренбург 9 июля для продолжения подготовки к первому матчу нового сезона Российской премьер-лиги.