«Оренбург» планирует провести шесть матчей в ходе подготовки к сезону
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в ходе предсезонных сборов в Австрии планирует сыграть шесть товарищеских матчей, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в ходе предсезонных сборов в Австрии планирует сыграть шесть товарищеских матчей, сообщается на официальном сайте команды.
«Оренбург» 12 июня соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на сборы. Команда проведет два сбора в Австрии — в Вальхзее (
«На двух предсезонных сборах запланированы контрольные матчи, предварительно по три матча на каждом сборе, даты и соперники будут опубликованы позже», — говорится в сообщении.
Команда прибудет в Оренбург 9 июля для продолжения подготовки к первому матчу нового сезона Российской
В чемпионате России-2018/19 «Оренбург» занял седьмое место.