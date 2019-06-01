Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
2.06
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» планирует провести шесть матчей в ходе подготовки к сезону

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в ходе предсезонных сборов в Австрии планирует сыграть шесть товарищеских матчей, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» 12 июня соберется в московском аэропорту «Шереметьево» для отправки на сборы. Команда проведет два сбора в Австрии — в Вальхзее (12—23 июня) и в Эренхаузене (27 июня — 7 июля).

«На двух предсезонных сборах запланированы контрольные матчи, предварительно по три матча на каждом сборе, даты и соперники будут опубликованы позже», — говорится в сообщении.

Команда прибудет в Оренбург 9 июля для продолжения подготовки к первому матчу нового сезона Российской премьер-лиги.

В чемпионате России-2018/19 «Оренбург» занял седьмое место.

Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Уайлдер решился на второй бой против Фьюри
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь