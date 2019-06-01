Рекордсмен «Легии», мог оказаться в ЦСКА. Что нужно знать о Шиманьском
Рассказываем о новичке московского «Динамо».
Рассказываем о новичке московского «Динамо».
Полузащитник Себастьян Шиманьски подписал с клубом контракт на пять лет.
Как сообщают польские СМИ, а это упоминается практически во всех источниках, Шиманьски — самая дорогая продажа в истории «Легии». 20-летний игрок обошелся «Динамо» в 5,5 миллиона евро. До этого рекорд принадлежал голкиперу Лукашу Фабяньски, за которого «Арсенал» в свое время заплатил 4,35 миллиона евро. Совсем рядом стоит и продажа Ондржея Дуды в «Герту» — полузащитник стоил 4,2 миллиона евро.
Более того, в соглашении «Легии» и «Динамо» предусмотрены бонусы и в итоге сумма может вырасти до 7 миллионов евро. А это уже сделает Шиманьского самым дорогим футболистом, который
Учитывая, что варшавский клуб не попал по итогам сезона в Лигу чемпионов, заняв в чемпионате страны только второе место, продажа игрока весьма кстати.
Шиманьски в «Легии» с 14 лет. Он переехал в Варшаву из команды «Бяла Подляска», представляющей одноименный город, и с тех пор последовательно прошел все юношеские и молодежные составы «Легии». В основной команде Шиманьски дебютировал уже в сезоне-2016/17. Он — пятый самый молодой дебютант в истории варшавян. Когда он вышел на замену в матче за Суперкубок Польши с «Лехом» за 13 минут до финального свистка, ему было всего 17 лет и два месяца.
С тех пор за три сезона Шиманьски провел в чемпионате Польши 65 матчей, из них 45 — в стартовом составе и из них 29 — от свистка до свистка. В общей сложности на его счету 85 матчей и 11 голов за «Легию».
Шиманьски вполне мог бы сейчас играть на юниорском чемпионате мире (U-20), который в эти дни проходит как раз в Польше — по возрасту он имеет на это полное право. В воскресенье, 2 июня, поляки в 1/8 финала встретятся с Италией. Однако в заявку он не попал. Не потому, что не проходит в команду по своему уровню. Причина куда более уважительная — в составе молодежной сборной Шиманьски готовится к чемпионату Европы, который начнется 16 июня в Италии. Там поляки попали в тяжелую группу с Италией, Испанией и Бельгией.
Что касается главной сборной Польши, то за нее Шиманьски пока не провел ни одного матча. Перед ЧМ-2018 он был включен в расширенный список из 35 игроков, но в финальную заявку не попал.
В конце августа прошлого года Шиманьски был очень близок к переходу в ЦСКА. Якобы армейцы предлагали за него 7 миллионов евро. Многие говорили об этом переходе как о свершившемся факте, однако в итоге сделка так и не состоялась. В Польше писали, что переговоры возобновлялись зимой, сам футболист был не против переезда в Москву, но доиграл сезон в «Легии».
«Ребята из молодежки говорят мне: “Себа, давай, переходи в более сильную лигу”. Другие уговаривали меня остаться. Но пока мне хорошо в “Легии”, меня тут все устраивает», — говорил Шиманьски.
Как оказалось, переезд в Москву отложился до этого лета. Только уже не в ЦСКА, а в «Динамо».
Шиманьски — современный футболист группы атаки. Может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на фланге. При необходимости может оттянуться в глубину поля или даже взять на себя роль второго форварда.
Несмотря на возраст, Шиманьски считается уже довольно зрелым футболистом — в «Легии» ему партнеры доверяли ему вести игру команды.
При этом обращает на себя внимание его скромность. В аккаунте Шиманьски в Инстаграме — практически исключительно футбольные снимки. Только пара карточек из отпуска — в Дубае и в Мексике. И то игрок там один. Никаких девушек, машин или дорогих шмоток.
Дмитрий ГИРИН