«Уфа» проиграла «Томи» во втором переходном матче, но сохранила место в премьер-лиге
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» уступил «Томи» со счетом 0:1 в ответном переходном матче за право на участие в Российской
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» уступил «Томи» со счетом 0:1 в ответном переходном матче за право на участие в Российской
Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Алексей Гасилин. Первый матч завершился домашней победой «Уфы» со счетом 2:0.
На четвертой добавленной ко второму тайму минуте арбитр встречи Виталий Мешков показал две желтых карточки голкиперу «Уфы» Александру Беленову и удалил его с поля. Поскольку к этому времени «Уфа» провела все три замены, место в воротах занял нападающий Вячеслав Кротов, вышедший на замену на 70-й минуте матча, за это время он один раз успешно сыграл на выходе, зафиксировав мяч в руках.
«Уфа» во второй раз участвовала в переходных матчах. В предыдущий раз команда также встречалась с «Томью» и по сумме двух встреч, которые прошли в 2014 году, оказалась сильнее — 1:3, 5:1. «Томь» в четвертый раз играла в переходных матчах, в одном случае команда обыграла своего соперника, в трех потерпела поражение.
В чемпионате РПЛ «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место, набрав в 30 матчах 26 очков, «Томь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стала третьей с 64 очками после 38 игр.
Позднее в воскресенье в Самаре пройдет еще один переходной матч между местными «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом», первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу самарского клуба. Начало ответного матча в 17:00 мск.