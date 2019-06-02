«Уфа» проиграла «Томи» во втором переходном матче, но сохранила место в премьер-лиге

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Алексей Гасилин. Первый матч завершился домашней победой «Уфы» со счетом 2:0.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте арбитр встречи Виталий Мешков показал две желтых карточки голкиперу «Уфы» Александру Беленову и удалил его с поля. Поскольку к этому времени «Уфа» провела все три замены, место в воротах занял нападающий Вячеслав Кротов, вышедший на замену на 70-й минуте матча, за это время он один раз успешно сыграл на выходе, зафиксировав мяч в руках.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pMML8jr9X34?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа» во второй раз участвовала в переходных матчах. В предыдущий раз команда также встречалась с «Томью» и по сумме двух встреч, которые прошли в 2014 году, оказалась сильнее — 1:3, 5:1. «Томь» в четвертый раз играла в переходных матчах, в одном случае команда обыграла своего соперника, в трех потерпела поражение.

В чемпионате РПЛ «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место, набрав в 30 матчах 26 очков, «Томь» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стала третьей с 64 очками после 38 игр.