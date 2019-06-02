Система VAR впервые использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
ТАСС, 2 июня. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые использована в ответном матче за право сыграть в Российской
ТАСС, 2 июня. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые использована в ответном матче за право сыграть в Российской
После исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитнику «Нижнего Новгорода» Александру Сапете. После просмотра эпизода арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти. Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов отразил 11-метровый удар, который исполнил румынский полузащитник самарского клуба Паул Антон.
В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. Пять из них уже состоялись в Олимп — Кубке России — во всех четырех встречах ½ финала технология была использована, а в финале, в котором «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Урал», судьи не стали прибегать к помощи видеоассистентов.
Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.