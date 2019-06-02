Система VAR впервые использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. Пять из них уже состоялись в Олимп — Кубке России — во всех четырех встречах ½ финала технология была использована, а в финале, в котором «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Урал», судьи не стали прибегать к помощи видеоассистентов.