«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» во втором стыковом матче, но остались в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол с пенальти забил Даниил Фомин, который отличился на 46-й минуте встречи. Первый матч завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 3:1.

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В первом тайме арбитр встречи Сергей Карасев показал красную карточку главному тренеру «Нижнего Новгорода» Дмитрию Черышеву за то, что тот задержал защитника «Крыльев Советов» Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии. На 53-й минуте впервые в истории стыковых матчей была использована система видеоассистента рефери (VAR). После исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитнику «Нижнего Новгорода» Александру Сапете, Карасев посмотрел повтор эпизода и принял решение назначить пенальти. Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов отразил 11-метровый удар, который исполнил румынский полузащитник самарского клуба Паул Антон.

«Крылья Советов» в третий раз принимали участие в переходных матчах, в предыдущих случаях самарская команда один раз оказалась сильнее своего соперника и однажды проиграла, вылетев из премьер-лиги. «Нижний Новгород» был основан в 2015 году, однако команда с таким же названием принимала в 2012 году участие в переходных матчах, проиграв другому нижегородскому клубу, «Волге».

Ранее в субботу «Уфа» на выезде проиграла «Томи» (0:1), но также обеспечила себе участие в РПЛ в следующем сезоне благодаря результату первой встречи (2:0). Таким образом, впервые с сезона-2014/15 оба клуба РПЛ сумели сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей, тогда это удалось екатеринбургскому «Уралу» и «Ростову». В прошлом сезоне занявший 13-е место в РПЛ пермский «Амкар» в стыковых матчах обыграл клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов» (2:0, 1:0), но был расформирован в связи с финансовой задолженностью, его место в чемпионате занял махачкалинский «Анжи», уступивший в переходных матчах красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3).