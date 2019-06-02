«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» во втором стыковом матче, но остались в РПЛ
ТАСС, 2 июня. Самарские «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 в ответом переходном матче за право сыграть в сезоне-2018/19 в Российской
ТАСС, 2 июня. Самарские «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 в ответом переходном матче за право сыграть в сезоне-2018/19 в Российской
Единственный гол с пенальти забил Даниил Фомин, который отличился на 46-й минуте встречи. Первый матч завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 3:1.
В первом тайме арбитр встречи Сергей Карасев показал красную карточку главному тренеру «Нижнего Новгорода» Дмитрию Черышеву за то, что тот задержал защитника «Крыльев Советов» Виталия Денисова, когда тот вводил мяч
«Крылья Советов» в третий раз принимали участие в переходных матчах, в предыдущих случаях самарская команда один раз оказалась сильнее своего соперника и однажды проиграла, вылетев из
Ранее в субботу «Уфа» на выезде проиграла «Томи» (0:1), но также обеспечила себе участие в РПЛ в следующем сезоне благодаря результату первой встречи (2:0). Таким образом, впервые с сезона-2014/15 оба клуба РПЛ сумели сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей, тогда это удалось екатеринбургскому «Уралу» и «Ростову». В прошлом сезоне занявший 13-е место в РПЛ пермский «Амкар» в стыковых матчах обыграл клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов» (2:0, 1:0), но был расформирован в связи с финансовой задолженностью, его место в чемпионате занял махачкалинский «Анжи», уступивший в переходных матчах красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3).
«Крылья Советов» заняли 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав в 30 матчах 28 очков. «Нижний Новгород» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 62 очками после 38 игр стал четвертым.