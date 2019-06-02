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19:10 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники сезона-2019/20 Российской премьер-лиги

ТАСС, 2 июня. Стали известны все команды, которые сыграют в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье состоялись ответные переходные матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. По их итогам место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу сохранили «Уфа» и самарские «Крылья Советов».

Таким образом, в РПЛ сезона-2019/20 сыграют: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи».

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