Стали известны все участники сезона-2019/20 Российской премьер-лиги
ТАСС, 2 июня. Стали известны все команды, которые сыграют в Российской
ТАСС, 2 июня. Стали известны все команды, которые сыграют в Российской
В воскресенье состоялись ответные переходные матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. По их итогам место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу сохранили «Уфа» и самарские «Крылья Советов».
Таким образом, в РПЛ сезона-2019/20 сыграют: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи».