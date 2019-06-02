Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» оставили Самаре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Первый стыковой матч между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» наделал шуму. Спорные судейские решения привели к тому, что самарцы одержали гостевую победу — 3:1, которая практически гарантировала им сохранение места в РПЛ. Действительно, даже домашнее поражение со счётом 0:1 не помешало команде Миодрага Божовича решить задачу.

«Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сломал нам игру. А вот для чего VAR сегодня привезли, мне непонятно. В Европе, наверное, VAR нужен, но нам в России не нужен. Команда играла хорошо, я очень доволен. А арбитры — пусть это будет на их совести», — сказал три дня назад главный тренер нижегородцев Дмитрий Черышев.

Читайте также Система VAR впервые использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

Интересно, что в Самаре судьи опять разочаровали отца полузащитника сборной России и «Валенсии». Сергей Карасёв удалил Черышева со скамейки незадолго до перерыва. Впрочем, в этой ситуации главный тренер «Нижнего Новгорода» сам виноват: помешал выбросить аут защитнику «Крыльев Советов» Виталию Денисову, прихватив того за футболку. То ли Черышев с эмоциями в игре не справляется, то ли просто превращается в тренера-шоумена, развлекающего публику. Кроме того, Карасёв при счёте 0:1 назначил пенальти в ворота нижегородцев после просмотра видеоповтора. Здесь московский арбитр тоже, пожалуй, был прав, поскольку Александр Сапета сыграл рукой. Однако Паул Антон пробил мимо ворот.

Хозяева значительно превзошли гостей по ударам — 21- (в створ — 9−2). Тем не менее, несмотря на большое преимущество, проиграли первый тайм. «Нижний Новгород» тоже бил пенальти и даже перебивал. Даниил Фомин поспешил нанести удар с «точки» — Карасёв попросил полузащитника повторить. Обе попытки Фомин реализовал, уверенно посылая мяч в разные углы. Чувствуется, с техникой у арендованного воспитанника «Краснодара» всё в порядке.

«Крылья Советов» продолжат выступать в РПЛ, но команде нужны серьёзные перемены. На финише сезона у самарцев 10 поражений в 13 матчах.

Анатолий Романов