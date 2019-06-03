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10:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Аргентины Акунья может продолжить карьеру в «Зените»

ТАСС, 3 июня. Российский футбольный клуб «Зенит» снова попробует договориться о трансфере защитника сборной Аргентины и португальского «Спортинга» Маркоса Акуньи. Об этом в понедельник сообщает портал A Bola.

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Источник: Reuters

По информации источника, клубы зимой уже вели переговоры о трансфере, однако не смогли договориться по цене. Российский клуб предлагал €16 млн и готов был заплатить еще €4 млн при достижении индивидуальных и командных результатов, но «Спортинг» готов был продать футболиста за €20 млн сразу. Согласно данным источника, «Зенит» снова попробует приобрести 27-летнего игрока, однако требование португальского клуба осталось прежним.

В прошедшем сезоне Акунья провел за клуб 45 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Акунья выступает за «Спортинг» с лета 2017 года, в составе лиссабонского клуба он стал обладателем Кубка Португалии (2018/19) и Кубка португальской лиги (2017/18). До этого футболист представлял аргентинские «Расинг» и «Феррокарриль Оэсте», в составе которого стал чемпионом Аргентины в 2014 году.

«Зенит» в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.

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