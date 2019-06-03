Камерунский футболист объяснил, почему хочет играть за сборную России
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Камерунский полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал, почему хочет защищать цвета национальной сборной России по футболу.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Камерунский полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал, почему хочет защищать цвета национальной сборной России по футболу.
23-летний футболист с детства живет в России, поскольку его отец работает в посольстве Камеруна в Москве. В юношестве Онгуа играл за молодежный состав «Локомотива», а с 2014 по 2015 год выступал в составе ЦСКА, проведя один официальный матч в Кубке страны. С 2018 года Онгуа играет за «Анжи».
«В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе “Локомотива”, мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверь, после домашних заданий в школе “Локо”, когда я не понимал
Онгуа отметил, что в очном матче между командами России и Камеруна его симпатии будут на стороне российской сборной.
«Ох, сложный вопрос. Могу ошибаться, но буду больше переживать за Россию. Потому что живу здесь! Жил бы в Камеруне, может, говорил бы по-другому», — сказал футболист.
На вопрос, хочет ли он играть за российскую сборную, Онгуа ответил: «Да! Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива».