Еременко признан лучшим футболистом «Ростова» в сезоне-2018/19
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан болельщиками лучшим игроком «Ростова» в сезоне-2018/19, сообщается на сайте футбольной команды из
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан болельщиками лучшим игроком «Ростова» в сезоне-2018/19, сообщается на сайте футбольной команды из
В январе Еременко перешел в «Ростов» из московского «Спартака» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в ростовском клубе полузащитник провел 11 матчей и забил четыре мяча.
Также полузащитник Александр Гацкан был признан самым полезным игроком «Ростова» в сезоне.