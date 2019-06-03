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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Еременко признан лучшим футболистом «Ростова» в сезоне-2018/19

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан болельщиками лучшим игроком «Ростова» в сезоне-2018/19, сообщается на сайте футбольной команды из Ростова-на-Дону.

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Источник: Спорт РИА Новости

В январе Еременко перешел в «Ростов» из московского «Спартака» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в ростовском клубе полузащитник провел 11 матчей и забил четыре мяча.

Также полузащитник Александр Гацкан был признан самым полезным игроком «Ростова» в сезоне.

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