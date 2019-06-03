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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Устинов покинул «Рубин» и продолжит карьеру в другом клубе

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Защитник Виталий Устинов в связи с истечением срока действия контракта покидает «Рубин», сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Устинов выступал за молодежную команду «Рубина» в 2010 году, после нескольких лет перерыва 28-летний футболист вернулся в казанский клуб в 2014 году. Всего Устинов провел за «Рубин» 46 матчей и забил один мяч.

«Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».

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