Футболист «Рубина» Камболов подарил сестре голубой Porsche стоимостью от 4 млн рублей

«Мадина, привет! Это тебе подарок от меня. Езди на здоровье! Чтобы эта машина принесла тебе удачу и счастья», — сказал Камболов, обращаясь к сестре на видео, которое было записано перед тем, как сделать сюрприз.

«Ты еще пока не догадываешься, какой тебя сюрприз ждет. Я тебя очень сильно люблю! Прими этот подарок и езди на здоровье», — пожелал сестре 29-летний футболист.

На видео также запечатлен момент вручения подарка, от которого сестра футболиста «Рубина» осталась в восторге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NGKjkl4mR8A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сестричка, поздравляю», — написал Камболов в инстаграме, опубликовав совместную фотографию из Владикавказа на фоне автомобиля.

«Спасибо, мой золотой! Ты самый лучший у меня! Люблю безгранично. Пусть господь бережет тебя», — написала сестра в комментариях.