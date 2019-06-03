Футболист «Рубина» Камболов подарил сестре голубой Porsche стоимостью от 4 млн рублей
Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подарил сестре голубой Porsche Macan, стоимость которого начинается от 4 миллионов рублей.
Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подарил сестре голубой Porsche Macan, стоимость которого начинается от 4 миллионов рублей.
«Мадина, привет! Это тебе подарок от меня. Езди на здоровье! Чтобы эта машина принесла тебе удачу и счастья», — сказал Камболов, обращаясь к сестре на видео, которое было записано перед тем, как сделать сюрприз.
«Ты еще пока не догадываешься, какой тебя сюрприз ждет. Я тебя очень сильно люблю! Прими этот подарок и езди на здоровье», — пожелал сестре 29-летний футболист.
На видео также запечатлен момент вручения подарка, от которого сестра футболиста «Рубина» осталась в восторге.
«Сестричка, поздравляю», — написал Камболов в инстаграме, опубликовав совместную фотографию из Владикавказа на фоне автомобиля.
«Спасибо, мой золотой! Ты самый лучший у меня! Люблю безгранично. Пусть господь бережет тебя», — написала сестра в комментариях.