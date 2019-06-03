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18:25 (мск), источник: Sport24

Футболист «Рубина» Камболов подарил сестре голубой Porsche стоимостью от 4 млн рублей

Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подарил сестре голубой Porsche Macan, стоимость которого начинается от 4 миллионов рублей.

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«Мадина, привет! Это тебе подарок от меня. Езди на здоровье! Чтобы эта машина принесла тебе удачу и счастья», — сказал Камболов, обращаясь к сестре на видео, которое было записано перед тем, как сделать сюрприз.

«Ты еще пока не догадываешься, какой тебя сюрприз ждет. Я тебя очень сильно люблю! Прими этот подарок и езди на здоровье», — пожелал сестре 29-летний футболист.

На видео также запечатлен момент вручения подарка, от которого сестра футболиста «Рубина» осталась в восторге.

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«Сестричка, поздравляю», — написал Камболов в инстаграме, опубликовав совместную фотографию из Владикавказа на фоне автомобиля.

«Спасибо, мой золотой! Ты самый лучший у меня! Люблю безгранично. Пусть господь бережет тебя», — написала сестра в комментариях.

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