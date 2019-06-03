«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн
«Зенит» хотел купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, но получил отказ, утверждает Gazeta Do Povo.
«Зенит» хотел купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, но получил отказ, утверждает Gazeta Do Povo.
По данным источника, бразильский клуб отказался продавать футболиста за € 20 млн. «Атлетико Паранаэнсе» ждёт, что «Зенит» увеличит предложение до € 25 млн.
21-летний Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.