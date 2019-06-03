«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн

По данным источника, бразильский клуб отказался продавать футболиста за € 20 млн. «Атлетико Паранаэнсе» ждёт, что «Зенит» увеличит предложение до € 25 млн.

В конце апреля купить Лоди хотел мадридский «Атлетико», который был готов заплатить за него € 15 млн. Трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который принимал участие в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.