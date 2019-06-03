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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн

«Зенит» хотел купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, но получил отказ, утверждает Gazeta Do Povo.

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Источник: Reuters

По данным источника, бразильский клуб отказался продавать футболиста за € 20 млн. «Атлетико Паранаэнсе» ждёт, что «Зенит» увеличит предложение до € 25 млн.

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В конце апреля купить Лоди хотел мадридский «Атлетико», который был готов заплатить за него € 15 млн. Трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который принимал участие в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.

21-летний Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.

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