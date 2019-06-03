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3 июня, источник: Спорт РИА Новости

Агент: Аленичев готов к работе за границей, все зависит от проекта

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» и красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев готов к работе за границей, все будет зависеть от проекта, заявил РИА Новости представитель тренера Александр Маньяков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», с которым тренер вышел в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2017/18. В минувшем сезоне красноярский клуб занял в элитном футбольном дивизионе страны последнее, 16-е место и вернулся в ФНЛ.

«Аленичев улетел отдыхать, после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будем строить планы на будущее. В “Енисее” у него был очень непростой и тяжелый год, Дмитрий сказал, что у него нет сил и эмоций, и во время отдыха он выключит телефон. Интерес к тренеру есть, но без какой-либо конкретики. Аленичев готов к работе за границей, но все будет зависеть от проекта: что за команда, какие цели ставит и так далее. Такого, чтобы лишь бы работать, точно не будет», — сказал Маньяков по телефону.

Аленичев оценил степень своей вины в вылете «Енисея» из РПЛ

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