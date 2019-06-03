Агент: Аленичев готов к работе за границей, все зависит от проекта

«Аленичев улетел отдыхать, после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будем строить планы на будущее. В “Енисее” у него был очень непростой и тяжелый год, Дмитрий сказал, что у него нет сил и эмоций, и во время отдыха он выключит телефон. Интерес к тренеру есть, но без какой-либо конкретики. Аленичев готов к работе за границей, но все будет зависеть от проекта: что за команда, какие цели ставит и так далее. Такого, чтобы лишь бы работать, точно не будет», — сказал Маньяков по телефону.